Событие, встревожившее фанатов БТС: распространилось сообщение о том, что участник БТС Ви попал в аварию

В последние дни в сети активно обсуждаются сообщения о том, что с участием Ви, члена группы БТС, произошло небольшое ДТП. На некоторых страницах утверждалось, что Ким Тэхён попал в дорожно-транспортное происшествие по возвращении с мероприятия в США.

В комментариях к видео отмечалось, что его машина столкнулась с другим автомобилем, однако певец отделался благополучно. Тем не менее, достоверных подробностей о том, когда и где произошел инцидент, приведено не было.

На данный момент компании «БИГ ХИТ МУСИК» и «ХЙБЭ» никак не прокомментировали это сообщение. Влиятельные южнокорейские издания также не подтверждали информацию об аварии с участием Ким Тэхёна.

Пока не поступит информации из официальных источников, к распространяемым в сети сообщениям следует относиться с осторожностью.