Жуткая лестница в Китае приводит туристов в трепет

·79·Мир
Жуткая лестница в Китае приводит туристов в трепет

Одно из самых пугающих и одновременно удивительных мест в китайской провинции Хунань — эта лестница, которая кажется подвешенной в небе. Расположенный на территории национального лесного парка Чжанцзяцзе, этот переход состоит из 278 ступеней и нескольких тонких тросов.

Ее общая длина составляет 168 метров. Самое страшное то, что внизу находится обрыв глубиной почти 1,5 километра. При сильном ветре конструкция слегка раскачивается, и каждый шаг становится серьезным испытанием для смелости туриста.

В то время как многие туристы крепко держатся за страховочные тросы, некоторые от страха вынуждены подниматься даже на четвереньках. Прохождение этого пути иногда занимает несколько часов.

Однако для тех, кто не готов к таким испытаниям, созданы удобные возможности. Знаменитый лифт Байлун, расположенный в этом районе, является одним из самых высоких открытых лифтов в мире и всего за две минуты поднимает туристов на горную вершину высотой 330 метров. Лифт занесен в Книгу рекордов Гиннесса как самый высокий открытый лифт в мире.

Это место продолжает привлекать путешественников со всего мира не только своими прекрасными пейзажами, но и испытаниями, полными адреналина и волнения.

Огромный лифт Байлун в горах Чжанцзяцзе, Китай.

КитайХунаньЧжанцзяцзеБайлунГиннесс
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