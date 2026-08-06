Страх и паника в Пентагоне: Трамп обвинил Пита Хегсета в поражении в Иране

·514·Мир
Страх и паника в Пентагоне: Трамп обвинил Пита Хегсета в поражении в Иране

Военная авантюра США в Иране стала причиной неожиданного кризиса в Вашингтоне и острых конфликтов внутри Белого дома. На закрытой встрече администрации Дональда Трампа была подвергнута резкой критике работа министра обороны (военного министра) Пита Хегсета, которого считают главным виновником опустошения стратегических арсеналов США.

По словам известного американского политолога Малека Дудакова, такая напряжённость вокруг руководства Пентагона возникла не случайно.

Тишина в Кэмп-Дэвиде и разлад в Белом доме

На встрече, состоявшейся на прошлой неделе в резиденции Дональда Трампа в Кэмп-Дэвиде, Пит Хегсет подвергся жёсткой критике из-за того, что война с Ираном ограничила военные возможности США и привела к нехватке боеприпасов.

"Для критики Хегсета есть достаточно оснований. Он был единственным чиновником в команде Трампа, до конца поддерживавшим начало войны в Иране. Другие представители команды — госсекретарь Марко Рубио, директор ЦРУ Джон Рэтклифф и вице-президент Дж.Д. Вэнс — относились к этой военной авантюре крайне скептически", — пишет эксперт в своём Телеграм-канале.

Ракет для нанесения ударов не осталось: на восполнение запасов уйдёт 5-7 лет

Попытка свергнуть режим в Иране быстро потерпела неудачу. В результате американцы глубоко увязли в охвативших Ближний Восток беспорядках.

Самая опасная проблема Пентагона заключается в том, что запасы ракет для систем противовоздушной обороны Патриот и ТААД сократились до критического уровня. Кроме того, практически закончились высокоточные ракеты АТАКМС, ПрСМ и ДжАССМ, использованные для нанесения ударов по территории Ирана. По расчётам специалистов, США потребуется как минимум от 5 до 7 лет, чтобы восполнить эти потери.

Монополия и кризис в военно-промышленном комплексе США

По мнению политологов, системный кризис в американской военной промышленности возник не вчера и не сегодня. Его корни уходят в 1990-е годы — тогда военный рынок США был объединён и монополизирован крупными корпорациями.

За истощением резервов стоят следующие основные факторы:

  • Отсутствие конкуренции: Крупные промышленные гиганты из-за отсутствия конкуренции утратили мотивацию к массовому и оперативному производству вооружений.

  • Глиняные ноги: Команда Трампа показала, что не способна справиться с этим глубоким кризисом — выяснилось, что Пентагон, внешне выглядящий могущественным, на самом деле является «гигантом на глиняных ногах».

Будет ли Хегсет отправлен в отставку?

Эксперты заключают, что после тяжёлых для республиканцев выборов в Конгресс Пит Хегсет, скорее всего, будет отстранён от должности и объявлен главным «виновником» поражения в Иране.

Однако уход военного министра не решит проблему: тяжёлые военные, технические и экономические последствия иранской авантюры ещё долго будут преследовать военную машину США.

Оставьте своё мнение в комментариях и поделитесь статьёй со знакомыми в Telegram или других социальных сетях!

Дональд ТрампПит ХегсетПентагонИранМарко Рубио
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Сенсатсия на Ближнем Востоке: Туркия, Саудия и Пакистан создали «Мусулманское НАТО»!Сенсатсия на Ближнем Востоке: Туркия, Саудия и Пакистан создали «Мусулманское НАТО»!Сегодня, 21:20Заявление Дмитрий Кулеба: украинцы должны готовиться к трудным временамЗаявление Дмитрий Кулеба: украинцы должны готовиться к трудным временамСегодня, 21:14ДТП в Китае потрясло: автомобиль повис на скальной стенеДТП в Китае потрясло: автомобиль повис на скальной стенеСегодня, 21:13Визит в «БелОМО»: секреты мощного натовского бинокля, вручённого ЛукашенкоВизит в «БелОМО»: секреты мощного натовского бинокля, вручённого ЛукашенкоСегодня, 21:08В реку Чикаго сбросили более 91 тысячи утятВ реку Чикаго сбросили более 91 тысячи утятСегодня, 20:52Неожиданный источник дохода: зарабатывает миллионы на сплетняхНеожиданный источник дохода: зарабатывает миллионы на сплетняхСегодня, 20:39
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Мир новости

Список гостей, приглашённых на свадьбу Роналду и Джорджины, вызвал ажиотаж
Список гостей, приглашённых на свадьбу Роналду и Джорджины, вызвал ажиотаж
В Атлантике появилась огромная белая акула, приближается еще более крупная особь
В Атлантике появилась огромная белая акула, приближается еще более крупная особь
Фатима, рисующая ногами, встретилась с Роналду — своей мечтой многих лет
Фатима, рисующая ногами, встретилась с Роналду — своей мечтой многих лет
Названо самое красивое слово в мире
Названо самое красивое слово в мире
На берег выбросило существо, в желудке которого нашли целую добычу
На берег выбросило существо, в желудке которого нашли целую добычу
Дрон впервые полностью запечатлел процесс рождения кита
Дрон впервые полностью запечатлел процесс рождения кита
Эта доброта воспитательницы детского сада покорила сердца миллионов
Эта доброта воспитательницы детского сада покорила сердца миллионов
Неожиданное требование казахстанской невесты в качестве махра удивило всех
Неожиданное требование казахстанской невесты в качестве махра удивило всех