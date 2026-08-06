Страх и паника в Пентагоне: Трамп обвинил Пита Хегсета в поражении в Иране

Военная авантюра США в Иране стала причиной неожиданного кризиса в Вашингтоне и острых конфликтов внутри Белого дома. На закрытой встрече администрации Дональда Трампа была подвергнута резкой критике работа министра обороны (военного министра) Пита Хегсета, которого считают главным виновником опустошения стратегических арсеналов США.

По словам известного американского политолога Малека Дудакова, такая напряжённость вокруг руководства Пентагона возникла не случайно.

Тишина в Кэмп-Дэвиде и разлад в Белом доме

На встрече, состоявшейся на прошлой неделе в резиденции Дональда Трампа в Кэмп-Дэвиде, Пит Хегсет подвергся жёсткой критике из-за того, что война с Ираном ограничила военные возможности США и привела к нехватке боеприпасов.

"Для критики Хегсета есть достаточно оснований. Он был единственным чиновником в команде Трампа, до конца поддерживавшим начало войны в Иране. Другие представители команды — госсекретарь Марко Рубио, директор ЦРУ Джон Рэтклифф и вице-президент Дж.Д. Вэнс — относились к этой военной авантюре крайне скептически", — пишет эксперт в своём Телеграм-канале.

Ракет для нанесения ударов не осталось: на восполнение запасов уйдёт 5-7 лет

Попытка свергнуть режим в Иране быстро потерпела неудачу. В результате американцы глубоко увязли в охвативших Ближний Восток беспорядках.

Самая опасная проблема Пентагона заключается в том, что запасы ракет для систем противовоздушной обороны Патриот и ТААД сократились до критического уровня. Кроме того, практически закончились высокоточные ракеты АТАКМС, ПрСМ и ДжАССМ, использованные для нанесения ударов по территории Ирана. По расчётам специалистов, США потребуется как минимум от 5 до 7 лет, чтобы восполнить эти потери.

Монополия и кризис в военно-промышленном комплексе США

По мнению политологов, системный кризис в американской военной промышленности возник не вчера и не сегодня. Его корни уходят в 1990-е годы — тогда военный рынок США был объединён и монополизирован крупными корпорациями.

За истощением резервов стоят следующие основные факторы:

Отсутствие конкуренции: Крупные промышленные гиганты из-за отсутствия конкуренции утратили мотивацию к массовому и оперативному производству вооружений.

Глиняные ноги: Команда Трампа показала, что не способна справиться с этим глубоким кризисом — выяснилось, что Пентагон, внешне выглядящий могущественным, на самом деле является «гигантом на глиняных ногах».

Будет ли Хегсет отправлен в отставку?

Эксперты заключают, что после тяжёлых для республиканцев выборов в Конгресс Пит Хегсет, скорее всего, будет отстранён от должности и объявлен главным «виновником» поражения в Иране.

Однако уход военного министра не решит проблему: тяжёлые военные, технические и экономические последствия иранской авантюры ещё долго будут преследовать военную машину США.

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