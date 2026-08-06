12 августа в небе можно будет наблюдать редкое явление: четыре события одновременно

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12 августа в небе можно будет наблюдать редкое явление: четыре события одновременно

12 августа текущего года ожидается одно из самых редких астрономических явлений последних лет для наблюдателей за небом. В этот день одновременно совпадут солнечное затмение, пик активности метеорного потока Персеиды, редкая фаза Венеры и наилучшая видимость Млечного пути. Об этом сообщило издание «Спаке».

Как отмечает издание, днём Луна закроет часть диска Солнца. Как сообщалось ранее, полное солнечное затмение можно будет наблюдать в восточной части Гренландии, западных районах Исландии и на севере Испании. При этом около 779 миллионов человек, проживающих в Северной Америке, Европе и Северной Африке, получат возможность увидеть частичное солнечное затмение как минимум на 10 процентов.

По словам специалистов, крупнейшее частичное солнечное затмение в Северной Америке будет наблюдаться на территории Нунавут в Канаде. Здесь Луна закроет около 93 процентов диска Солнца. В США наилучший вид откроется на Аляске и в северо-восточных районах страны.

После захода Солнца произойдёт ещё одно редкое астрономическое явление. Венера достигнет состояния, называемого «дихотомией», и будет видна в форме полумесяца через телескоп или мощный бинокль. Это считается одним из самых интересных наблюдений для любителей астрономии.

С наступлением ночи один из самых известных метеорных потоков года — метеорный поток Персеиды — достигнет пика своей активности. В этом году из-за фазы новолуния небо не будет освещено лунным светом. В результате при благоприятных условиях появится возможность наблюдать до 50–75 «падающих звёзд» в час.

Астрономы отмечают, что наиболее подходящее время для наблюдения метеоров — с 00:00 до 02:00 по местному времени. Особенно в сельской местности, где меньше городского освещения и загрязнения воздуха, Млечный путь можно будет увидеть одним из самых ярких и красивых за весь год.

По мнению специалистов, совпадение в один день сразу нескольких важных астрономических явлений — солнечного затмения, редкой фазы Венеры, метеорного потока Персеиды и яркой видимости Млечного пути — встречается крайне редко. Поэтому 12 августа может войти в историю как одна из незабываемых ночей для любителей наблюдать за небом.

ГренландияИсландияИспанияКанадаСША
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» редактор
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