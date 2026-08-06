Капибары проникли в парламент и прервали заседание

В Бразилии заседание регионального парламента ненадолго прервали из-за неожиданных гостей. По данным Фокс Невс, несколько капибар проникли в здание Законодательной ассамблеи штата Мато Гросу, удивив сотрудников.

Инцидент произошёл 30 июля в городе Куяба. Пока сотрудники парламента пытались вывести животных из здания, капибары без всякого беспокойства бродили по коридорам и залам.

Как выяснилось, подобные случаи для этого района не являются новостью. Поскольку здание парламента расположено рядом с парком, где обитают дикие животные, капибары иногда забредают сюда.

К счастью, животные никому не причинили вреда. Вскоре они самостоятельно вышли из здания. Видео прогулки капибар по парламенту стремительно распространилось в социальных сетях.

Капибары считаются одними из крупнейших грызунов в мире. Эти животные, обитающие в Южной Америке, известны своим спокойным характером и миролюбивым отношением к людям. Поэтому в последние годы они стали одними из самых популярных животных в социальных сетях.