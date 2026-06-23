Сколько стоит кольцо Даррй Ринг, которое продается по паспорту

Ювелирный бренд Даррй Ринг создал одно из самых необычных обручальных колец в мире. Главное условие заключается в том, что мужчина может купить это кольцо только один раз и только для одного человека. Если выбор сделан, возможность купить кольцо второй раз не предоставляется.

Процесс покупки непрост. Клиент предоставляет паспорт и личные данные, после чего пара подписывает «контракт о вечной любви». Этот документ подтверждает, что кольцо посвящено только одному человеку, и закрепляется специальным сертификатом.

Система, введенная брендом, настолько строгая, что до сих пор никто не смог ее обойти. Даже спустя десятки лет купить второе кольцо Даррй Ринг невозможно.

Цены на кольца начинаются примерно от 1300 долларов. Модели с крупными бриллиантами и сложным дизайном оцениваются в 3000 долларов и выше.

Бренд подчеркивает, что истинная ценность Даррй Ринг не в бриллианте, а в его смысле. Это не просто украшение, а обещание на всю жизнь, символ верности и единственной любви.

В настоящее время Даррй Ринг становится популярным во всем мире как символ искренности, преданности и верности своему слову.