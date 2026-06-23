Сколько стоит кольцо Даррй Ринг, которое продается по паспорту

·6·Мир
Сколько стоит кольцо Даррй Ринг, которое продается по паспорту

Ювелирный бренд Даррй Ринг создал одно из самых необычных обручальных колец в мире. Главное условие заключается в том, что мужчина может купить это кольцо только один раз и только для одного человека. Если выбор сделан, возможность купить кольцо второй раз не предоставляется.

Процесс покупки непрост. Клиент предоставляет паспорт и личные данные, после чего пара подписывает «контракт о вечной любви». Этот документ подтверждает, что кольцо посвящено только одному человеку, и закрепляется специальным сертификатом.

Система, введенная брендом, настолько строгая, что до сих пор никто не смог ее обойти. Даже спустя десятки лет купить второе кольцо Даррй Ринг невозможно.

Цены на кольца начинаются примерно от 1300 долларов. Модели с крупными бриллиантами и сложным дизайном оцениваются в 3000 долларов и выше.

Бренд подчеркивает, что истинная ценность Даррй Ринг не в бриллианте, а в его смысле. Это не просто украшение, а обещание на всю жизнь, символ верности и единственной любви.

В настоящее время Даррй Ринг становится популярным во всем мире как символ искренности, преданности и верности своему слову.

Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Тревожная ситуация в Токио: в школе произошел пожарТревожная ситуация в Токио: в школе произошел пожарСегодня, 14:00Найдено тело 8-летнего героя, пытавшегося спасти другаНайдено тело 8-летнего героя, пытавшегося спасти другаСегодня, 11:42В канадском руднике нашли воду возрастом два миллиарда летВ канадском руднике нашли воду возрастом два миллиарда летСегодня, 11:35Рекордная статуя для Месси: в Аргентине открыли гигантский 26-метровый монументРекордная статуя для Месси: в Аргентине открыли гигантский 26-метровый монументВчера, 22:35Вагон Узбекистана в метро Нью-ЙоркаВагон Узбекистана в метро Нью-ЙоркаВчера, 22:10Страшный взрыв на газовом заводе в КатареСтрашный взрыв на газовом заводе в КатареВчера, 21:04
ОбъявленияДля сотрудничества
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Мир новости

12 августа редкое явление: день на мгновение станет ночью
12 августа редкое явление: день на мгновение станет ночью
Кот, переживающий за сборную Узбекистана, рассмешил пользователей сети
Кот, переживающий за сборную Узбекистана, рассмешил пользователей сети
Находка 11-летнего мальчика на пляже в Англии удивила ученых
Находка 11-летнего мальчика на пляже в Англии удивила ученых
Вращение Земли опасно замедляется: ученые бьют тревогу
Вращение Земли опасно замедляется: ученые бьют тревогу
Проект, удививший мир: запущена первая ферма по производству мяса без участия животных
Проект, удививший мир: запущена первая ферма по производству мяса без участия животных
Мир ожидают рекордные по жаре годы
Мир ожидают рекордные по жаре годы
На этой неделе в небе появится редкая Голубая луна
На этой неделе в небе появится редкая Голубая луна
Опубликован рейтинг стран с самыми красивыми женщинами
Опубликован рейтинг стран с самыми красивыми женщинами