Робот-полицейский, не выписавший ни одного штрафа, был уволен

В США произошел интересный случай: робот-полицейский, который за 10 месяцев не зафиксировал ни одного правонарушения, был отстранен от службы.

Этот робот по имени ДубБот патрулировал территорию автостоянок в городе Дублин, штат Огайо. Его основной задачей было выявление нарушений, фиксация подозрительных ситуаций и контроль безопасности.

Однако за почти год работы робот не обнаружил ни одного нарушения. В результате городская администрация оценила эффективность проекта как низкую и решила вывести его из эксплуатации.

Специалисты отметили, что технически робот работал исправно, но не принес практической пользы. На этот проект было потрачено около 67 тысяч долларов.

Интересно, что это не первый провал, связанный с ДубБот. В 2024 году в Нью-Йорке робот того же типа был уволен из-за того, что не смог подняться по лестнице.

Данная ситуация в очередной раз показала, что эффективность искусственного интеллекта и робототехники в реальной жизни все еще находится на стадии испытаний.