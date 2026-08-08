Неожиданный визит Зеленского в Белград: мощный политический сигнал для Москвы!

Президент Украины Владимир Зеленский вечером 7 августа посетил Белград и встретился с президентом Сербии Александром Вучичем. Это считается первым историческим визитом украинского лидера в Сербию с начала полномасштабного вторжения России в 2022 году.

Эта встреча в Белграде, который пытается сохранять нейтральную позицию между Европейским союзом и Россией, находится в центре внимания мировых политиков.

«Мы начали двусторонний диалог»: первые подробности

После встречи Владимир Зеленский кратко прокомментировал ее на своей странице в социальной сети: «В Сербии мы начали двусторонний диалог».

В свою очередь, президент Сербии Александр Вучич отметил, что этот визит выведет отношения между двумя странами на новый уровень. В центре переговоров находятся следующие важные вопросы:

Экономика и энергетика: двусторонняя торговля и сотрудничество в энергетической сфере;

Безопасность: региональная стабильность и гарантии безопасности;

Интеграция в Европейский союз: отношения двух государств с ЕС.

По сообщению пресс-службы президента Сербии, официальные переговоры продолжатся 8 августа во Дворце президента в Белграде. По итогам переговоров главы государств проведут совместную пресс-конференцию для представителей СМИ. Кроме того, ожидается встреча Зеленского с премьер-министром Сербии Джуро Мацутом.

Геополитический контекст: «сложная» позиция Сербии

Сербия является одной из немногих стран на европейском континенте, сохраняющих наиболее тесные отношения с Россией. Белград с 2022 года не вводил санкции против Москвы и продолжает активно сотрудничать с ней в энергетической сфере.

Обратите внимание на факт: Президент Александр Вучич с 2022 года несколько раз встречался с Владимиром Путиным, в том числе принимал участие в Параде Победы в Москве 9 мая 2025 года. По этой причине ЕС регулярно оказывает давление на Белград в связи с процессом вступления в Евросоюз.

Мощный сигнал для Москвы

Хотя Зеленский и Вучич до сих пор встречались трижды (в Кишиневе и Афинах в 2023 году, в Одессе в 2025 году), сам факт визита в Сербию имеет особое значение.

По словам высокопоставленного украинского источника агентства AFP, приезд Зеленского в Белград расценивается как очень важный и болезненный политический сигнал для руководства России.

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