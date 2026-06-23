Казахстан ограничил импорт помидоров из Узбекистана на одну неделю

Республика Казахстан ввела временный запрет сроком на одну неделю на ввоз свежих или охлажденных томатов из третьих стран всеми видами транспорта. Об этом сообщается в приказе Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан №250 «О некоторых вопросах ввоза томатов на территорию Республики Казахстан», принятом 22 июня 2026 года.

Сообщается, что министр сельского хозяйства Казахстана Айдарбек Сапаров подписал соответствующий документ об ограничении импорта свежих и охлажденных томатов. Согласно принятому решению, данный запрет действует до 30 июня 2026 года, и в течение этого времени установленные требования должны строго соблюдаться.

Отмечается, что данные ограничения применяются к томатам, ввозимым из государств, не являющихся членами Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Однако продукция, импортируемая из стран-членов ЕАЭС, не подпадает под действие этого запрета, и для нее сохраняется действующий порядок.

При этом сохраняется возможность транзитной перевозки томатов через территорию Казахстана, а также доставки грузов между государствами-членами союза через республику. Данный приказ был подписан 22 июня и вступил в силу с даты принятия.

Напомним, что с 2020 года Узбекистан имеет статус государства-наблюдателя в Евразийском экономическом союзе, но до сих пор не является полноправным членом организации. В связи с этим Государственный таможенный комитет Республики Узбекистан призвал участников внешнеэкономической деятельности и международных перевозчиков учитывать данные новые требования и ограничения.