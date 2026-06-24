Жизнь женщины, которая 40 лет ела только картофель, изменилась

42-летняя жительница Великобритании Рэйчел Холл в течение 40 лет питалась почти исключительно картофелем. По ее словам, как только она пыталась съесть фрукты или овощи, ее начинало тошнить, а проглотить новую еду было практически невозможно.

Ежедневный рацион женщины состоял в основном из картофеля фри, запеченного картофеля, пюре и в некоторых случаях куриного мяса. Даже на дни рождения и Рождество на ее столе всегда было картофельное пюре.

Рэйчел рассказала, что эта ситуация началась с детства. По ее словам, как только она перешла на твердую пищу, она не смогла принимать многие продукты. Ей нравилось смотреть на торт, но одна мысль о том, чтобы его съесть, вызывала тошноту.

Несколько месяцев назад, когда врачи обнаружили у нее высокий уровень холестерина, женщина решила решить проблему. Она обратилась к специалисту и получила диагноз АРФИД — расстройство избирательного питания.

Затем она прошла восемь сеансов гипнотерапии. После лечения Рэйчел впервые смогла свободно употреблять фрукты, овощи и самые разные блюда.

«Теперь я очень люблю бананы и клубнику. Недавно я впервые в жизни попробовала сэндвич с яйцом, и он оказался очень вкусным. Теперь я чувствую себя гораздо лучше, питаюсь правильно, и у меня стало больше энергии», — сказала она.

Женщина отметила, что годами ограничивала себя только теми продуктами, которые считала «безопасными». Теперь же она с удовольствием пробует блюда, богатые новыми вкусами и разными цветами.