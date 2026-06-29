В Туркменистане мужчина убил шестерых детей и покончил с собой

В Толкучинском велаяте Туркменистана произошла ужасная семейная трагедия. Мужчина лишил жизни шестерых своих спящих детей, после чего покончил с собой. Об этом Turkmen.news сообщило издание.

Как стало известно, инцидент произошел 21 июня в этрапе Гуробли. Мать детей в то время работала в России. Мухаммет Гулбаев, 1984 года рождения, застрелился после того, как убил своих детей.

По словам местных жителей, старшая дочь, окончившая школу год назад, успела позвонить матери во время происшествия и попросить о помощи, крича: «Он нас убивает!». Мать умоляла мужа не делать этого, но предотвратить трагедию не удалось.

Согласно имеющейся информации, Мухаммет Гулбаев ранее занимался торговлей автозапчастями. После получения тяжелой травмы головы его психическое состояние изменилось, и он состоял на учете в психоневрологическом диспансере.

Родственники семьи рассказали, что мать уехала на заработки в Россию из-за финансовых трудностей и планировала забрать с собой одну из дочерей для продолжения учебы.

После случившегося возникли вопросы о том, как человек, состоящий на учете в психоневрологическом диспансере, хранил дома огнестрельное оружие и были ли об этом осведомлены местные правоохранительные органы.