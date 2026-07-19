На берегу реки крокодил напал на ребенка

В индийском штате Уттар-Прадеш произошел трагический инцидент: крокодил напал на 12-летнего мальчика и утащил его в реку. Об этом сообщает издание Те Тимес оф Индиа.

Как стало известно, трагедия произошла на берегу реки Гхагхара в округе Бахрайч. 12-летний мальчик, помогавший дяде работать на рисовом поле, подошел к реке, чтобы помыть руки и ноги. В этот момент из воды вынырнул крокодил, напал на него и утащил на глубину.

По словам очевидцев, инцидент произошел около 18:00 по местному времени. Услышав крики ребенка о помощи, фермеры и местные жители немедленно бросились на место происшествия. Они начали кидать в хищника камни и кирпичи, пытаясь заставить его отпустить мальчика.

Однако крокодил несколько раз показывался на поверхности воды вместе с ребенком, а затем снова утаскивал его на глубину. Попытки спасти мальчика не увенчались успехом.

После этого десятки местных жителей начали поисковые работы с использованием бамбуковых шестов. Спустя почти пять часов поисков, около 22:00, тело ребенка было найдено в реке.

Представители лесной службы сообщили, что крокодил повредил часть тела. Погибший был учеником 6-го класса, известно, что несколько лет назад он потерял родителей. У него остались брат и две сестры.

Администрация округа объявила, что в рамках государственной программы компенсаций семье погибшего будет выделена финансовая помощь в размере 4 лакхов рупий, что составляет более 4 800 долларов США.