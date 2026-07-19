В Индии после 20-дневной голодовки активиста принудительно доставили в больницу

·0·Мир
В Индии после 20-дневной голодовки активиста принудительно доставили в больницу

В Индии известный общественный деятель и эксперт в области образования Сонам Вангчук, который продолжал голодовку в течение 20 дней, был принудительно увезен полицией с места проведения акции протеста. Это событие еще больше обострило дискуссии вокруг системы образования в стране.

59-летний Вангчук начал голодовку в поддержку движения Cockroach Janta Party (CJP), требующего реформ в сфере образования. В течение 20 дней он употреблял только соль и воду, потеряв при этом более 9 килограммов веса.

В субботу утром полиция и военизированные формирования вошли на место проведения демонстрации и вывели его со сцены. Сотрудники правоохранительных органов доставили его на машине скорой помощи в больницу Safdarjang в Дели.

Супруга Вангчука, Гитанджали Ангмо, потребовала, чтобы никакие лечебные меры не применялись без согласия его семьи и лечащих врачей.

По данным больницы, активист ослаб из-за длительной голодовки и получил легкую степень обезвоживания. Однако его жизненно важные показатели стабильны, и он остается под постоянным наблюдением.

В полиции заявили, что Вангчук был переведен в больницу с учетом решения Верховного суда Дели, рекомендаций врачей и состояния его здоровья.

Несмотря на призывы прекратить голодовку, активист заявлял, что примет участие в мирном марше к парламенту, запланированном на 20 июля.

Вместо Вангчука бессрочную голодовку начал основатель CJP Абхиджит Дипке. По его словам, план марша к парламенту отменен не будет.

Движение Cockroach Janta Party было создано в мае как онлайн-инициатива против утечки тестовых вопросов на крупных экзаменах в Индии и других нарушений закона. Протестующие требовали отставки министра образования Дхармендры Прадхана.

После событий субботы движение расширило свои требования, потребовав также отставки премьер-министра Нарендры Моди.

Принудительное удаление Вангчука было подвергнуто резкой критике со стороны оппозиционных политиков, которые оценили это как «действие против демократии». Бывший главный министр Дели Арвинд Кеджривал также призвал правительство прислушаться к требованиям протестующих.

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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» редактор
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