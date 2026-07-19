Прогулка на гольф-каре обернулась трагедией: 4 туриста попали в ДТП

·59·Мир
Прогулка на гольф-каре обернулась трагедией: 4 туриста попали в ДТП

Отдых четверых российских туристов в Таиланде закончился неожиданным дорожно-транспортным происшествием. Как сообщают местные СМИ, участники группы, катавшиеся на гольф-каре, получили травмы различной степени тяжести из-за собственной неосторожности.

Сообщается, что женщина, управлявшая гольф-каром, превысила допустимую скорость. На одном из поворотов ее подруга потеряла равновесие, выпала из движущегося транспортного средства и сломала плечевую кость.

Увидев произошедшее, водитель не успела остановить машину и, пытаясь помочь подруге, выпрыгнула из движущегося гольф-кара. В результате неуправляемое транспортное средство съехало с дороги и врезалось в дерево.

Вследствие столкновения еще двое туристов, оставшихся в гольф-каре, также получили травмы. Всем пострадавшим была оказана медицинская помощь.

После инцидента туристы были вынуждены досрочно прервать запланированный отпуск и вернуться в Россию для прохождения лечения. По данному факту соответствующими органами проводится расследование.

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