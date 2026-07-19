На границе Пакистана и Индии произошла двухчасовая перестрелка

·0·Мир
На границе Пакистана и Индии произошла двухчасовая перестрелка

В спорном регионе Джамму и Кашмир между Индией и Пакистаном вновь произошло вооруженное столкновение. 18 июля военные двух стран вступили в интенсивную перестрелку вдоль линии контроля, которая длилась около двух часов. Об этом сообщает телеканал NDTV со ссылкой на свои источники.

Сообщается, что инцидент произошел в секторе Раджаури. Индийская сторона утверждает, что военные пресекли попытку «террористов» незаконно пересечь границу.

Отмечается, что это первый крупный случай серьезного нарушения режима прекращения огня после завершения операции «Синдур» в мае 2025 года. До этого в приграничной зоне периодически фиксировались мелкие вооруженные стычки.

По мнению аналитиков, данный инцидент усиливает опасения по поводу возможного обострения отношений между двумя соседними ядерными державами. На данный момент официальной информации о погибших или пострадавших с обеих сторон не поступало.

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