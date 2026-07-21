Буюк Британия шов-шувли рақамли идентификация карталари режасидан воз кечди

·43·Техно
Буюк Британия шов-шувли рақамли идентификация карталари режасидан воз кечди

Буюк Британиянинг янги ҳукумати мамлакат миқёсида жорий этилиши кутилаётган ва жамоатчилик орасида кескин норозиликларга сабаб бўлган рақамли идентификация карталари (Дигитал ИД) лойиҳасини расман бекор қилди. Янги тайинланган Бош вазир Энди Бурнҳам ўзидан олдинги ҳукумат томонидан илгари сурилган ушбу баҳсли ташаббусдан воз кечилишини тасдиқлади. Бу қарор нафақат инсон ҳуқуқлари ҳимоячиларининг ғалабаси, балки мамлакат иқтисодиётидаги жиддий ўзгаришлар белгиси сифатида кўрилмоқда. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Ҳукуматнинг маълум қилишича, рақамли ИД карталар дастуридан тежалган маблағлар аҳолининг яшаш харажатлари ортиб бораётган бир пайтда электр энергияси учун тўловларни камайтиришга йўналтирилади. Молия вазири Джон Ҳеалй ушбу ўзгаришлар қиш мавсумида британиялик хонадонларга бироз бўлса-да енгиллик беришини ва молиявий барқарорликни таъминлашини таъкидлади. Шу тариқа, технологик лойиҳа ўрнини ижтимоий қўллаб-қувватлаш эгаллади.

Норозиликлар ва хавфсизлик масалалари

Рақамли идентификация тизимини жорий этиш режаси собиқ Бош вазир Кеир Стармер томонидан таклиф этилган эди. Унинг фикрича, давлат томонидан бериладиган рақамли ИД карталар ноқонуний меҳнат миграциясига қарши курашиш ва давлат хизматларидан фойдаланишни модернизация қилишда муҳим восита бўлиши керак эди. Бироқ, бу режа Британия жамиятида катта қаршиликка учради. 3 миллионга яқин фуқаро ушбу тизимга қарши петицияга имзо чекди, бу мамлакат парламент тарихидаги иккинчи энг йирик кўрсаткичдир.

Танқидчиларнинг асосий хавотири шахсий маълумотларнинг махфийлиги ва давлат томонидан ўрнатиладиган назорат билан боғлиқ эди. Кўпчилик рақамли ИД тизими фуқароларни доимий кузатиш имконини беради деб ҳисоблади. Британия халқи учун бу каби ташаббуслар янгилик эмас — 2000-йилларда Тонй Блаир ҳукумати ҳам шунга ўхшаш лойиҳани бошлаган, аммо 2011-йилда янги коалицион ҳукумат ҳокимиятга келиши билан у тўхтатилган эди.

Иқтисодий самарадорлик сўроқ остида

Дастлабки ҳисоб-китобларга кўра, миллий ИД карталар тизимини яратиш уч йил ичида ҳукуматга 1,8 миллиард фунт стерлингга (тахминан 2,4 миллиард доллар) тушиши керак эди. Бироқ, бу рақамлар кўплаб баҳсларга сабаб бўлди. Маълумотларга кўра, ушбу схемани молиялаштириш учун зарур бўлган маблағлар аслида ҳеч қачон тўлиқ ажратилмаган. Кеир Стармер июн ойи охирида истеъфога чиқишини эълон қилганидан сўнг, унинг ўрнини эгаллаган Энди Бурнҳам иқтисодий устуворликларни ўзгартиришга қарор қилди.

Бугунги кунда рақамли технологиялар ва сунъий интеллект ривожланаётган даврда шахсни тасдиқловчи рақамли ҳужжатлар масаласи кўплаб давлатлар кун тартибида турибди. Британия тажрибаси шуни кўрсатмоқдаки, ҳатто энг замонавий технологик ечимлар ҳам, агар улар жамият ишончини қозонмаса ва шахсий дахлсизликка хавф туғдирса, муваффақиятсизликка учраши мумкин. Ҳозирча Буюк Британия анъанавий ҳужжат айланиши ва ижтимоий ҳимояни кучайтириш йўлидан боришни маъқул кўрмоқда.

Буюк БританияРақамли ИДТехнологияМахфийликЭнди Бурнҳам
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ҳамёнга сиғадиган электрон китоб: Хтеинк X4 Pro ихчам гаджетлар бозорида янгилик бўлдиҲамёнга сиғадиган электрон китоб: Хтеинк X4 Pro ихчам гаджетлар бозорида янгилик бўлдиБугун, 20:28Минимализм ихлосмандлари учун янгилик: Лигҳт бренди арзон ва ранг-дор буклама телефонини тақдим этдиМинимализм ихлосмандлари учун янгилик: Лигҳт бренди арзон ва ранг-дор буклама телефонини тақдим этдиБугун, 20:27Soyuz МС-28 экипажи Ерга қайтишга тайёргарлик кўрмоқда: Қўниш санаси маълум қилиндиSoyuz МС-28 экипажи Ерга қайтишга тайёргарлик кўрмоқда: Қўниш санаси маълум қилиндиБугун, 20:24SpaceX коинотда сунъий йўлдошларни таъмирлайдиган илк «механик»ни орбитага олиб чиқадиSpaceX коинотда сунъий йўлдошларни таъмирлайдиган илк «механик»ни орбитага олиб чиқадиБугун, 19:57Suno сунъий интеллект хизмати хакерлик ҳужумига учради: 55 миллион фойдаланувчи маълумотлари ўғирландиSuno сунъий интеллект хизмати хакерлик ҳужумига учради: 55 миллион фойдаланувчи маълумотлари ўғирландиБугун, 19:56Снап ижтимоий тармоққа қарамлик бўйича суд ишида муросага келдиСнап ижтимоий тармоққа қарамлик бўйича суд ишида муросага келдиБугун, 19:52
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди