Ловушка «ложного кадастра»: в Кувасае разоблачены лица, пытавшиеся продать землю хокимията!

В городе Кувасай Ферганской области пресечены незаконные действия лиц, пытавшихся продать земельный участок из запаса хокимията по поддельным документам. В ходе доследственной проверки, проведенной городским отделом Департамента при Генеральной прокуратуре, был выявлен факт крупного мошенничества, совершенного двумя гражданами.

Zamin.uz рассказывает об этой афере с фальшивым кадастром, деталях незаконной сделки и возвращенных средствах.

1. 32 сотки земли и поддельное кадастровое дело

В ходе проверки выяснилось, что граждане С.Г. и Х.С., вступив в сговор, вошли в доверие к гражданину В.Е. Они пообещали оформить под жилищное строительство земельный участок площадью 32 сотки, находящийся в запасе хокимията.

Чтобы убедить обманутого гражданина, они незаконно изготовили поддельное кадастровое дело и за эти «услуги» мошенническим путем завладели 5 000 долларов США.

Официальная информация по инциденту: «Граждане С.Г. и Х.С., вступив в предварительный сговор, пообещали оформить находящийся в запасе хокимията земельный участок площадью 32 сотки под жилищное строительство и мошенническим путем завладели 5 000 долларами США за поддельные кадастровые документы.»

2. Деньги возвращены, возбуждено уголовное дело

В ходе проверочных мероприятий часть средств, полученных преступным путем — 2 400 долларов США и 7,2 миллиона сумов, была возвращена в процессуальном порядке в качестве вещественных доказательств и оформлена должным образом.

В настоящее время по данному факту в отношении С.Г. и Х.С. возбуждены уголовные дела по соответствующим статьям Уголовного кодекса Республики Узбекистан:

Статья 168 — Мошенничество;

Статья 228 — Изготовление, подделка, сбыт или использование документов, штампов, печатей, бланков.

В настоящее время правоохранительные органы продолжают следственные действия.

Основные факты о земельном мошенничестве в Кувасае

Аспект / Критерий Детали Место происшествия Ферганская область, город Кувасай Подозреваемые Граждане С.Г. и Х.С. Земельный участок 32 сотки (земля запаса хокимията) Незаконная схема Изготовление поддельного кадастрового дела Присвоенная сумма $5 000 долларов США Возвращенная сумма $2 400 и 7,2 млн сумов Статьи УК Ст. 168 УК (Мошенничество), ст. 228 (Подделка)

Красочно и очень важно не поддаваться на уловки с фальшивыми документами при покупке земельных участков и недвижимости, а осуществлять сделки исключительно через официальные государственные органы (Центры государственных услуг и Агентство кадастра)!

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А по вашему мнению, какие дополнительные механизмы контроля и предупреждения необходимы для предотвращения мошенничества при купле-продаже земли? Оставьте свои мысли и предложения в комментариях!