Ловушка «ложного кадастра»: в Кувасае разоблачены лица, пытавшиеся продать землю хокимията!
В городе Кувасай Ферганской области пресечены незаконные действия лиц, пытавшихся продать земельный участок из запаса хокимията по поддельным документам. В ходе доследственной проверки, проведенной городским отделом Департамента при Генеральной прокуратуре, был выявлен факт крупного мошенничества, совершенного двумя гражданами.
Zamin.uz рассказывает об этой афере с фальшивым кадастром, деталях незаконной сделки и возвращенных средствах.
1. 32 сотки земли и поддельное кадастровое дело
В ходе проверки выяснилось, что граждане С.Г. и Х.С., вступив в сговор, вошли в доверие к гражданину В.Е. Они пообещали оформить под жилищное строительство земельный участок площадью 32 сотки, находящийся в запасе хокимията.
Чтобы убедить обманутого гражданина, они незаконно изготовили поддельное кадастровое дело и за эти «услуги» мошенническим путем завладели 5 000 долларов США.
Официальная информация по инциденту:
«Граждане С.Г. и Х.С., вступив в предварительный сговор, пообещали оформить находящийся в запасе хокимията земельный участок площадью 32 сотки под жилищное строительство и мошенническим путем завладели 5 000 долларами США за поддельные кадастровые документы.»
2. Деньги возвращены, возбуждено уголовное дело
В ходе проверочных мероприятий часть средств, полученных преступным путем — 2 400 долларов США и 7,2 миллиона сумов, была возвращена в процессуальном порядке в качестве вещественных доказательств и оформлена должным образом.
В настоящее время по данному факту в отношении С.Г. и Х.С. возбуждены уголовные дела по соответствующим статьям Уголовного кодекса Республики Узбекистан:
Статья 168 — Мошенничество;
Статья 228 — Изготовление, подделка, сбыт или использование документов, штампов, печатей, бланков.
В настоящее время правоохранительные органы продолжают следственные действия.
Основные факты о земельном мошенничестве в Кувасае
Аспект / Критерий
Детали
Место происшествия
Ферганская область, город Кувасай
Подозреваемые
Граждане С.Г. и Х.С.
Земельный участок
32 сотки (земля запаса хокимията)
Незаконная схема
Изготовление поддельного кадастрового дела
Присвоенная сумма
$5 000 долларов США
Возвращенная сумма
$2 400 и 7,2 млн сумов
Статьи УК
Ст. 168 УК (Мошенничество), ст. 228 (Подделка)
Красочно и очень важно не поддаваться на уловки с фальшивыми документами при покупке земельных участков и недвижимости, а осуществлять сделки исключительно через официальные государственные органы (Центры государственных услуг и Агентство кадастра)!
Немедленно отправьте эту полезную и предостерегающую статью своим друзьям, близким и знакомым, планирующим покупку недвижимости!
А по вашему мнению, какие дополнительные механизмы контроля и предупреждения необходимы для предотвращения мошенничества при купле-продаже земли? Оставьте свои мысли и предложения в комментариях!
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