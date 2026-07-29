Rocket Lab заключила рекордный контракт для нужд обороны США

Ведущая аэрокосмическая компания Rocket Lab заключила крупнейшую финансовую сделку в своей истории. Как сообщает иксбт.ком, Космические силы США доверили именно этой компании крупную серию суборбитальных пусков на сумму 266 миллионов долларов, предназначенную для испытаний систем противоракетной обороны страны следующего поколения. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Данный крупный контракт был подписан Командованием космических систем Космических сил США в рамках программы Рокет Сйстемс Лаунч Програм. Согласно соглашению, компания обязана осуществить в общей сложности 12 суборбитальных полетов, а также предусмотрена возможность выполнения еще 6 дополнительных миссий.

Главная цель этого сотрудничества заключается в тестировании новых технологий противоракетной обороны для Вооруженных сил США, практической проверке перспективных систем и значительном ускорении процесса их разработки. Специалисты отмечают, что столь оперативные и регулярные испытания играют важную роль в обеспечении национальной безопасности страны.

Новая инфраструктура и возможности расширения

Первый пуск по первоначальному контракту запланирован на срок не ранее конца 2026 года. Большинство этих миссий будет осуществляться с новой стартовой площадки Rocket Lab — Пакифик Спакепорт Комплекс–Аласка, расположенной на острове Кадьяк на Аляске.

Запуск данной инфраструктуры открывает для компании путь к значительному расширению своих возможностей за пределами действующих площадок в Новой Зеландии и штате Вирджиния. Это еще больше увеличит географический охват Rocket Lab.

Стратегическое значение и позиции в сфере обороны

Хотя ранее Rocket Lab была известна преимущественно как ведущий оператор коммерческих запусков малых спутников, новое соглашение выводит ее участие в оборонных проектах на совершенно новый уровень. Компания также укрепляет свои позиции на рынке оперативных космических запусков.

В настоящее время государственные и военные заказчики нуждаются в надежных партнерах для быстрого тестирования новых технологий. Этот рекордный контракт на 266 миллионов долларов наглядно демонстрирует стратегическое значение Rocket Lab в выполнении задач национальной безопасности США и еще больше повышает ее будущий авторитет.