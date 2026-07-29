Жесткая подвеска кроссовера Вауксхалл Грандланд прошла испытания

·52·Авто
Жесткая подвеска кроссовера Вауксхалл Грандланд прошла испытания

Семейный кроссовер Вауксхалл Грандланд нового поколения привлекает внимание отточенной управляемостью и устойчивостью в поворотах, однако специалисты выражают обеспокоенность по поводу снижения комфорта автомобиля. По информации иксбт.ком, водители проанализировали, на какие жертвы пришлось пойти ради достижения спортивного характера машины. Об этом сообщает Autocar.ко.ук сообщает .

Крупный семейный СУВ практически не кренится и точно проходит повороты. Рулевое управление приятно информативно и лишено чрезмерной чувствительности, характерной для моделей Peugeot — близких родственников по концерну Stellantis. Однако у этих преимуществ есть своя цена.

Проблема массы и подвески

В снаряженном состоянии с водителем этот автомобиль весит ровно 2215 килограммов и считается крупной машиной с высоким кузовом. Чтобы обуздать ее, инженерам пришлось использовать жесткие пружины и амортизаторы.

В результате неожиданная проворность и маневренность кроссовера доставляют неудобства пассажирам. Особенно на некачественном дорожном покрытии машина движется с резкими толчками, что заметно при ежедневной езде.

Влияние дисков и дорожных условий

Ситуацию усугубляют 20-дюймовые легкосплавные диски, которые входят в стандартную комплектацию полноприводных (алл-вхил-дриве) версий. Крупные диски и низкопрофильные шины передают все неровности дороги прямо в салон и на сиденья.

Учитывая, что дороги Великобритании далеки от идеальной гладкости, жесткая подвеска Вауксхалл Грандланд оправдывает себя далеко не всегда. Водители отмечают сложность поиска баланса между удовольствием от спортивной управляемости и практичным комфортом.

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