Россия нанесла массированный ракетный и дроновый удар по Украине: последние подробности

·237·Мир
Россия нанесла массированный ракетный и дроновый удар по Украине: последние подробности

Многоэтажный дом, разрушенный во время атаки России на Львов
Роман Балук / Reuters / Сканпикс / ЛЭТА

30 июля текущего года вооруженное противостояние между Украиной и Россией переросло в одно из самых интенсивных ночных столкновений за последние месяцы. Обе стороны нанесли массированные воздушные удары по территории друг друга, в результате чего зафиксированы многочисленные жертвы и разрушения.

Zamin.уз представляет подробные детали и последствия взаимных ударов, которые еще больше усилили эту геополитическую напряженность.

1. Тяжелая ночь в Украине: 10 регионов под массированным ударом

По словам президента Украины Владимира Зеленского, в ночь на 30 июля российские военные предприняли беспрецедентно крупномасштабную массированную атаку по украинским регионам. Согласно данным, в нападении было задействовано более 70 ракет и более 280 дронов. Это была суровая реальность поля боя.

В результате атак по всей стране погибли восемь человек и десятки получили ранения. Ударам подверглись город Киев и Киевская область, Днепропетровская, Львовская, Полтавская, Харьковская, Николаевская, Сумская, Винницкая, Черкасская и Ивано-Франковская области.

Основные подробности о потерях:

  • Киев и Киевская область: Один человек погиб, двое пострадали. В двух районах вспыхнули пожары, повреждены рынок и гаражи. Более 56 тысяч киевлян укрылись в метро.

  • Трагедия в Днепропетровской области (Радушное): Самые большие жертвы здесь — погибли шесть человек, в том числе двое детей погибли в результате попадания ракеты в дом, где жила многодетная семья. В Кривом Роге, недалеко от которого находится Радушное, объявлен день траура.

  • Львов: 34 человека получили ранения, под завалами могут оставаться люди. Неразорвавшаяся ракета, попавшая в дом по улице Посунова, была обезврежена. Всего повреждено более 20 домов, здание детского сада и школы.

  • Полтава: Разрушены терминал «Новой почты» и склады, погиб один человек.

2. Призыв Зеленского к партнерам и дефицит ПВО

На фоне нового массированного удара Зеленский призвал западных партнеров не затягивать с поставками ракет для систем противовоздушной обороны, в которых Украина испытывает недостаток, для защиты страны. Он отметил, что минувшей ночью украинская авиация и даже мобильные огневые группы сбили большую часть ракет, но в условиях дефицита этого недостаточно.

Из заявления Владимира Зеленского:

«В условиях дефицита ракет для систем ПВО у партнеров наши военные делают практически невозможное &лт;...>. Все партнеры знают, как и чем они могут помочь. Несвоевременная помощь, задержка поставок противоракет против баллистики приводят именно к таким разрушениям и, к сожалению, к жертвам, которые есть сегодня».

В Минобороны РФ, в свою очередь, заявили, что удары наносились по военным аэродромам и логистическим центрам.

3. Украинские дроны ударили вглубь России: под прицелом Wildberries

Утром 30 июля украинские беспилотники совершили массированную атаку на логистические центры на территории России. Главной целью стали склады маркетплейса Wildberries. Это один из крупнейших экономических и логистических ударов за последние месяцы.

Подробности потерь внутри России:

  • Пожары на складах Wildberries: Ударам подверглись склады под Пензой и в городе Сарапул в Удмуртии, где вспыхнули пожары. На складе в Пензе пострадал один человек.

  • Удар по Перми: Украинские беспилотники также атаковали логистический центр Wildberries, расположенный в селе Замулянка Пермского края. Средства массовой информации опубликовали фото и видео начавшегося пожара.

С 18 июля количество атакованных Украиной складов Wildberries составляет 14 единиц. В Киеве эти удары объясняют тем, что на данных складах хранятся комплектующие для беспилотников и товары двойного назначения.

Основные факты о вооруженном противостоянии

Аспект / Критерий

Детали (Украина)

Детали (Россия)

Тип атаки

Массированный удар

Массированная атака дронов

Использованное оружие

70+ ракет, 280+ дронов

Дроны (несколько логистических центров)

Жертвы/Пострадавшие

8 погибших (в том числе 2 детей), десятки пострадавших

1 пострадавший (Пенза)

Главная точка поражения

Радушное (Днепр) — погибла семья

Склады Wildberries (Пенза, Сарапул, Пермь)

Призыв Зеленского

Ускорить поставки ракет для ПВО

Расширение экономического/логистического удара

Взаимные массированные удары между Россией и Украиной могут серьезно повлиять на геополитическую стабильность.

Немедленно отправьте эту горячую и аналитическую статью своим друзьям, коллегам и в группы, интересующиеся вопросами безопасности!

Как вы думаете, как удары Украины по логистическим центрам в глубине России повлияют на дальнейший ход войны? Сможет ли Запад поставить достаточное количество систем ПВО? Оставляйте свои мысли и предположения в комментариях!

Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

В Китае повар, похожий на Илона Маска, стал интернет-звездойВ Китае повар, похожий на Илона Маска, стал интернет-звездойСегодня, 04:54В память о фермере, лишившемся обеих рук, установили памятникВ память о фермере, лишившемся обеих рук, установили памятникСегодня, 04:32Президент Чехии поработал фотографом на гонках «Формулы-1»Президент Чехии поработал фотографом на гонках «Формулы-1»Сегодня, 03:57Шумиха в Португалии: внучка Трампа проявила интерес к Жоау ФеликсуШумиха в Португалии: внучка Трампа проявила интерес к Жоау ФеликсуВчера, 23:15Вирусное обращение российского актера к Путину и его неожиданное «покаяние» спустя 2 часаВирусное обращение российского актера к Путину и его неожиданное «покаяние» спустя 2 часаВчера, 23:14Новый туристический магнит на Иссык-Куле: президенты открыли первый международный гольф-клубНовый туристический магнит на Иссык-Куле: президенты открыли первый международный гольф-клубВчера, 22:46
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Мир новости

Ученые рассчитали, когда закончится жизнь на Земле
Ученые рассчитали, когда закончится жизнь на Земле
В Атлантике появилась огромная белая акула, приближается еще более крупная особь
В Атлантике появилась огромная белая акула, приближается еще более крупная особь
Фатима, рисующая ногами, встретилась с Роналду — своей мечтой многих лет
Фатима, рисующая ногами, встретилась с Роналду — своей мечтой многих лет
Названо самое красивое слово в мире
Названо самое красивое слово в мире
Эта доброта воспитательницы детского сада покорила сердца миллионов
Эта доброта воспитательницы детского сада покорила сердца миллионов
Фотография Ламина Ямаля с пачками денег после финала вызвала споры в сети
Фотография Ламина Ямаля с пачками денег после финала вызвала споры в сети
Странная просьба Ламина Ямаля к Федерации футбола Испании вызвала бурные дискуссии
Странная просьба Ламина Ямаля к Федерации футбола Испании вызвала бурные дискуссии
Ставшая вирусной игрушка отправляет детей в больницу
Ставшая вирусной игрушка отправляет детей в больницу