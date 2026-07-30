Россия нанесла массированный ракетный и дроновый удар по Украине: последние подробности

Многоэтажный дом, разрушенный во время атаки России на Львов

Роман Балук / Reuters / Сканпикс / ЛЭТА

30 июля текущего года вооруженное противостояние между Украиной и Россией переросло в одно из самых интенсивных ночных столкновений за последние месяцы. Обе стороны нанесли массированные воздушные удары по территории друг друга, в результате чего зафиксированы многочисленные жертвы и разрушения.

Zamin.уз представляет подробные детали и последствия взаимных ударов, которые еще больше усилили эту геополитическую напряженность.

1. Тяжелая ночь в Украине: 10 регионов под массированным ударом

По словам президента Украины Владимира Зеленского, в ночь на 30 июля российские военные предприняли беспрецедентно крупномасштабную массированную атаку по украинским регионам. Согласно данным, в нападении было задействовано более 70 ракет и более 280 дронов. Это была суровая реальность поля боя.

В результате атак по всей стране погибли восемь человек и десятки получили ранения. Ударам подверглись город Киев и Киевская область, Днепропетровская, Львовская, Полтавская, Харьковская, Николаевская, Сумская, Винницкая, Черкасская и Ивано-Франковская области.

Основные подробности о потерях:

Киев и Киевская область: Один человек погиб, двое пострадали. В двух районах вспыхнули пожары, повреждены рынок и гаражи. Более 56 тысяч киевлян укрылись в метро.

Трагедия в Днепропетровской области (Радушное): Самые большие жертвы здесь — погибли шесть человек , в том числе двое детей погибли в результате попадания ракеты в дом, где жила многодетная семья. В Кривом Роге, недалеко от которого находится Радушное, объявлен день траура.

Львов: 34 человека получили ранения , под завалами могут оставаться люди. Неразорвавшаяся ракета, попавшая в дом по улице Посунова, была обезврежена. Всего повреждено более 20 домов, здание детского сада и школы.

Полтава: Разрушены терминал «Новой почты» и склады, погиб один человек.

2. Призыв Зеленского к партнерам и дефицит ПВО

На фоне нового массированного удара Зеленский призвал западных партнеров не затягивать с поставками ракет для систем противовоздушной обороны, в которых Украина испытывает недостаток, для защиты страны. Он отметил, что минувшей ночью украинская авиация и даже мобильные огневые группы сбили большую часть ракет, но в условиях дефицита этого недостаточно.

Из заявления Владимира Зеленского: «В условиях дефицита ракет для систем ПВО у партнеров наши военные делают практически невозможное &лт;...>. Все партнеры знают, как и чем они могут помочь. Несвоевременная помощь, задержка поставок противоракет против баллистики приводят именно к таким разрушениям и, к сожалению, к жертвам, которые есть сегодня».

В Минобороны РФ, в свою очередь, заявили, что удары наносились по военным аэродромам и логистическим центрам.

3. Украинские дроны ударили вглубь России: под прицелом Wildberries

Утром 30 июля украинские беспилотники совершили массированную атаку на логистические центры на территории России. Главной целью стали склады маркетплейса Wildberries. Это один из крупнейших экономических и логистических ударов за последние месяцы.

Подробности потерь внутри России:

Пожары на складах Wildberries: Ударам подверглись склады под Пензой и в городе Сарапул в Удмуртии, где вспыхнули пожары. На складе в Пензе пострадал один человек.

Удар по Перми: Украинские беспилотники также атаковали логистический центр Wildberries, расположенный в селе Замулянка Пермского края. Средства массовой информации опубликовали фото и видео начавшегося пожара.

С 18 июля количество атакованных Украиной складов Wildberries составляет 14 единиц. В Киеве эти удары объясняют тем, что на данных складах хранятся комплектующие для беспилотников и товары двойного назначения.

Основные факты о вооруженном противостоянии

Аспект / Критерий Детали (Украина) Детали (Россия) Тип атаки Массированный удар Массированная атака дронов Использованное оружие 70+ ракет, 280+ дронов Дроны (несколько логистических центров) Жертвы/Пострадавшие 8 погибших (в том числе 2 детей), десятки пострадавших 1 пострадавший (Пенза) Главная точка поражения Радушное (Днепр) — погибла семья Склады Wildberries (Пенза, Сарапул, Пермь) Призыв Зеленского Ускорить поставки ракет для ПВО Расширение экономического/логистического удара

Взаимные массированные удары между Россией и Украиной могут серьезно повлиять на геополитическую стабильность.

Немедленно отправьте эту горячую и аналитическую статью своим друзьям, коллегам и в группы, интересующиеся вопросами безопасности!

Как вы думаете, как удары Украины по логистическим центрам в глубине России повлияют на дальнейший ход войны? Сможет ли Запад поставить достаточное количество систем ПВО? Оставляйте свои мысли и предположения в комментариях!