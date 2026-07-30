Первый водородный поезд в России начнет курсировать в 2027 году

·54·Авто
Первый водородный поезд в России начнет курсировать в 2027 году

Первый поезд на водородных топливных элементах в России планируется доставить в Сахалинскую область в первой половине 2027 года. По словам министра экологии и устойчивого развития Сахалинской области Андрея Саматова, в настоящее время ведутся работы по сборке этого инновационного состава. Новый вид транспорта будет выпущен на регулярные пассажирские рейсы после прохождения необходимых этапов сертификации и испытаний. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Данный проект оценивается как важный шаг на пути внедрения экологически чистых технологий в транспортную систему страны. Водородные поезда кардинально отличаются от традиционных дизельных локомотивов тем, что не производят вредных выбросов в атмосферу. Это послужит улучшению экологической обстановки в регионе и снижению углеродного следа.

Детали проекта и участники

По данным иксбт.ком, первый водородный поезд в России строится компанией «Трансмашхолдинг» (ТМХ). Эта инициатива реализуется в рамках специального соглашения, подписанного в 2019 году. В процессе подготовки и реализации документа наряду с ТМХ активно сотрудничают РЖД (Российские железные дороги), госкорпорация «Росатом» и правительство Сахалинской области.

Согласно первоначальным планам, запуск водородного поезда в тестовом режиме предусматривался уже в текущем году. Однако сроки были немного изменены исходя из технических процессов и требований безопасности. В январе текущего года специалисты «Трансмашхолдинга» официально сообщили, что конструкции вагонов водородного поезда успешно прошли испытания на прочность.

Будущие испытания и перспективы

После доставки поезда в регион все его системы пройдут строгие испытания. Специалисты изучат эффективность работы данной технологии в местных климатических условиях. Если испытания завершатся успешно, пассажиры смогут начать регулярные поездки на экологических поездах нового поколения.

Использование водородной энергии в транспортной сфере также стремительно развивается в глобальном масштабе. Подобные проекты позволяют найти экологически чистую альтернативу даже в отдаленных регионах, где электрификация железнодорожного транспорта затруднена. Ожидается, что этот опыт на Сахалине в будущем станет примером и для других регионов.

Водородный поездСахалинТрансмашхолдингЭкологический транспортЖелезная дорога
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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