Интересный метод из Китая: что такое «железное ухо» и как оно действует?

В Китае необычный метод под названием «железное ухо» считается одной из интересных практик традиционной медицины. Этот метод основан на принципах древней акупрессуры (точечного массажа) и использует специальные металлические кольца с целью одновременной стимуляции биологически активных точек на ухе.

Согласно традиционной китайской медицине, ухо заключает в себе множество рефлекторных точек, связанных с различными органами и системами человеческого тела. Поэтому утверждается, что воздействие на эти точки может помочь сбалансировать поток энергии в организме, расслабить мышцы, улучшить кровообращение, а также уменьшить стресс и усталость.

Хотя некоторые люди говорят, что после процедуры чувствуют себя легче, а напряжение в мышцах шеи и плеч снижается, научные исследования полностью не подтвердили эффективность этого метода. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) отмечает, что в некоторых случаях проводились исследования по акупунктуре и акупрессуре, однако достаточных и надежных клинических доказательств пользы метода «железное ухо» не существует.

Тем не менее, «железное ухо» остается необычной процедурой, которая до сих пор встречается в Китае и вызывает интерес у многих туристов и любителей традиционной медицины.