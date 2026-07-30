Скончался музыкант, создавший знаменитую песню «Нигхткалл» для фильма «Драйв»

Французский исполнитель электронной музыки и продюсер Кавинский (настоящее имя Венсан Белорже) скончался в возрасте 50 лет. 29 июля Кавинский был найден мертвым в своей квартире в Париже. Сообщается, что в экстренные службы обратился сосед музыканта, который не смог с ним связаться. По предварительным данным, причиной его смерти стал инсульт.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции не обнаружили никаких признаков насильственной смерти. Об этом сообщает издание Франке 24.

Венсан Пьер Клод Белорже (Винкент Пиерре Claude Белоргей) родился 31 июля 1975 года в департаменте Сен-Сен-Дени во Франции.

Кавинский прославился на весь мир благодаря песне «Нигхткалл», вошедшей в саундтрек знаменитого фильма «Драйв», вышедшего на экраны в 2011 году. Эта композиция не только стала визитной карточкой фильма, но и была признана одной из самых популярных и влиятельных работ в жанре синтвейв.

За годы своего творчества Кавинский создал уникальное направление, объединив электронную музыку в духе 1980-х годов с современным стилем. Большую популярность также завоевали его альбомы «УтРун» и «Реборн», а также песня «Одд Лук», записанная в сотрудничестве с известным певцом Те Викнд.

Музыкальный мир и поклонники воспринимают смерть Кавинского как тяжелую утрату. Артист оставил неизгладимый след в истории электронной музыки благодаря своему неповторимому стилю и незабываемым композициям.