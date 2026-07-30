Зебо Рахимова: «На самом деле меня должны были назвать Мунисой» (видео)

Актриса и блогер Зебо Рахимова в интервью проекту «Intervyu TV» рассказала интересную историю о своем имени, о которой мало кто знал. По ее словам, хотя ее зовут Зебинисо, изначально ей планировали дать имя Муниса.

Как рассказала актриса, она не была долгожданным ребенком в том смысле, что родители не ждали ее годами: мама забеременела вскоре после свадьбы. Мама хотела назвать дочь Мунисой.

Однако дедушка, отправившийся в ЗАГС для получения свидетельства о рождении, от волнения забыл, какое имя планировали дать ребенку.

«Сотрудница ЗАГСа спросила дедушку: "Как зовут вашу мать?" Дедушка ответил: "Зебинисо". Тогда сотрудница сказала: "Тогда давайте запишем Зебинисо. Красивое имя. Дома будете называть как хотите". С тех пор в документах я стала Зебинисо», — рассказывает актриса.

По словам Зебо Рахимовой, когда мама узнала об этом, она была очень расстроена.

«Мама хотела назвать меня Мунисой. В те времена имена Муниса, Зилола были в моде. В роддоме она даже плакала и обижалась: "Как можно было дать такое старомодное имя?" Она мечтала, что имена Мохира и Муниса будут очень гармонично сочетаться. Она даже около двух недель дулась из-за этого», — с улыбкой вспоминает она.

При этом актриса подчеркнула, что сегодня очень любит свое имя Зебинисо. По ее словам, у этого имени очень красивое значение, и с годами она полюбила его всем сердцем.