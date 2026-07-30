6-дневный траур матери-дельфина потряс сердца

В Индийском океане наблюдался один из самых трогательных моментов природы. На камеры запечатлели, как у берегов Западной Австралии мать-дельфин в течение шести дней плавала, удерживая на поверхности воды своего погибшего детеныша.

По данным морских биологов, проводивших наблюдение, мать-дельфин не покидала своего малыша ни на секунду за все это время. Самое примечательное, что еще около 14 дельфинов из стаи плавали вокруг нее, словно сопровождая скорбящую мать.

Ученые отмечают, что дельфины являются одними из самых социальных и эмоциональных млекопитающих на планете. Они формируют сложные семейные связи, узнают друг друга, сотрудничают и в некоторых случаях проявляют признаки горя при потере близких.