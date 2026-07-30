Певец Али Отажонов встретил 39-летие (видео)

Сегодня, 30 июля, певец Али Отажонов встретил свое 39-летие. Близкие артиста подготовили для него незабываемый сюрприз и оригинально поздравили с днем рождения.

Певец поделился на своей странице в социальной сети видео, в котором запечатлены эти радостные моменты. На кадрах видно, как близкие пришли с праздничным салютом, тортами и свечами в виде цифры 93 (вместо 39), пожелав артисту: «Пусть тебе доведет отпраздновать день рождения в таком же кругу и в 93 года».

На видео Али Отажонов задувает свечи вместе с дочерью. После этого близкие обнимают и поздравляют его, а искреннее общение и шутки придают празднику еще более теплую атмосферу.

Сам певец оставил под видео короткую подпись: «До 40 не хватило 1 года. С днем рождения».

Мать певца, Каромат Отажонова, также направила сыну трогательное поздравление. Она написала:

«С днем рождения, сыночек! Поздравляю тебя и с моим первым днем, когда я стала мамой! Пусть Всевышний возвеличит тебя в обоих мирах. Живите долго и счастливо вместе с Гавхарой, будьте родителями праведных детей. Пусть твоя жизнь будет долгой, благополучной и благословенной. Я люблю тебя всегда, дорогая...»

Данное видео было тепло встречено поклонниками, и в комментариях сыплются искренние поздравления с пожеланиями крепкого здоровья, долголетия и новых творческих успехов.