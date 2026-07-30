Объявлены курсы валют на 31 июля
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• Евро подорожал на 54,76 сума и составил 13 765,33 сума.
Центральный банк Узбекистана объявил официальные курсы иностранных валют на 31 июля 2026 года. Согласно документу, доллар подешевел на 28,87 сума и составил 12 006,39 сума.
• Евро подорожал на 54,76 сума и составил 13 765,33 сума.
• Российский рубль подешевел на 1,02 сума и составил 150,44 сума.
• Фунт стерлингов подорожал на 62,46 сума и составил 16 065,75 сума.
• Японская иена подешевела на 0,04 сума и составила 73,52 сума.
• Швейцарский франк подорожал на 67,3 сума и составил 14 746,24 сума.
• Китайский юань подешевел на 1,62 сума и составил 1 777,38 сума.
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