Челси подписал защитника сборной Франции Максенса Лакруа

·43·Спорт
Челси подписал защитника сборной Франции Максенса Лакруа

Лондонский клуб Челси официально объявил о подписании французского центрального защитника Максенса Лакруа, выступавшего за Кристал Пэлас. Как сообщает Goal.com, 26-летний опытный футболист подписал долгосрочный контракт на Стэмфорд Бридж до конца сезона 2032 года и стал важной частью проекта под руководством нового главного тренера Хаби Алонсо. Об этом сообщает Goal.com сообщает Goal.com.

Общие цели с новым тренером

Французский защитник не скрывал гордости от перехода в лондонский гранд и подчеркнул, что беседа с новым главным тренером Хаби Алонсо сыграла решающую роль в его выборе. По словам Лакруа, его личные амбиции полностью совпадают с видением испанского специалиста относительно будущего клуба.

«Я невероятно рад стать частью этого великого клуба», — заявил футболист в интервью клубной пресс-службе. Он добавил, что Челси славится своими традициями побед, а высокий потенциал игроков команды открывает все возможности для того, чтобы сделать шаг вперед и завоевать трофеи.

Путь от Кристал Пэлас до Лондона

Максенс Лакруа провел 98 матчей на Селхерст Парк за последние два сезона, превратившись в одного из самых надежных центральных защитников европейского футбола. Воспитанник академии Сошо за прошедший период триумфально выиграл Кубок Англии, Суперкубок и Лигу конференций, внеся весомый вклад в исторические успехи команды.

Стабильная и надежная игра за клуб позволила защитнику получить вызов в национальную сборную Франции. Дебютировав за Лес Блеус в начале этого года, защитник также провел три матча на чемпионате мира, внеся свой вклад в занятое Францией четвертое место на турнире.

Планы на будущее и надежность обороны

Ожидается, что по новому контракту Лакруа обеспечит надежность оборонительной линии Челси в предстоящих сезонах. Главный тренер Хаби Алонсо возлагает большие надежды на опыт французского футболиста в процессе подготовки команды к конкуренции на передовой.

В настоящее время футболист сразу присоединился к своим новым одноклубникам и начал подготовку к предстоящим предсезонным матчам. Ожидается, что его физическая мощь и превосходство в верховых единоборствах помогут лондонскому клубу бороться за трофеи на всех фронтах.

ЧелсиМаксенс ЛакруаХаби АлонсоКристал ПэласАПЛ
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