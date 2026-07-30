Мать услышала сердцебиение своего 9-летнего погибшего сына у 3-летнего ребенка

Трогательная встреча, произошедшая в Бразилии, глубоко тронула сердца многих людей. Родители 9-летнего Джесси пережили долгожданный момент, впервые встретившись с 3-летним Дэйви, которому пересадили сердце их сына.

Сообщается, что Джесси скончался в феврале 2024 года из-за тяжелых осложнений, вызванных аппендицитом. После того как врачи констатировали смерть мозга, родители, несмотря на тяжелую утрату, приняли решение передать его органы для донорства.

Сердце Джесси было пересажено 3-летнему Дэйви, который с рождения боролся с тяжелым пороком сердца и большую часть жизни провел в больнице. Успешная трансплантация подарила малышу новую жизнь.

Самый эмоциональный момент встречи наступил, когда мать Джесси с помощью стетоскопа вновь услышала сердцебиение своего сына. Осознание того, что сердце, когда-то бившееся в груди ее ребенка, теперь дарит жизнь другому малышу, глубоко взволновало ее и вызвало слезы.

Врачи отмечают, что донорство органов дает шанс на спасение жизни тысячам пациентов. Семья Джесси выразила удовлетворение тем, что решение, принятое после тяжелейшей утраты, принесло радость и надежду другой семье.