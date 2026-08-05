Опасная тигровая акула появилась в новом районе, удивив ученых

Поимка тигровой акулы у побережья американского штата Массачусетс, где этот вид обычно не встречается, привлекла внимание ученых. Специалисты отмечают, что это может быть еще одним признаком изменений в морской экосистеме, вызванных потеплением океанских вод и изменением климата.

Происшествие случилось у берегов полуострова Кейп-Код. Братья Нейт и Нельсон Руэтты, живущие в Массачусетсе, во время ночной рыбалки с удивлением обнаружили, что пойманное на крючок животное оказалось тигровой акулой. По словам Нейта Руэтта, он сразу понял, к какому виду относится акула, увидев характерные поперечные полосы на ее теле. Позже они отпустили молодую акулу длиной около 1,5 метра обратно в море.

По словам специалистов, тигровые акулы обычно обитают в Карибском море и других тропических регионах. Они могут вырастать более чем до 4,5 метра в длину и весить до 635 килограммов. Этот вид считается одним из самых хищных среди морских акул, а взрослые особи могут представлять опасность для человека, хотя неспровоцированные нападения происходят крайне редко.

По словам научного сотрудника Бостонского аквариума Новой Англии Джона Чисхолма, в последние годы молодые тигровые акулы стали чаще встречаться в северных районах. Ученый объяснил это потеплением вод Атлантического океана и отметил, что в будущем этот регион может стать местом их размножения.

Специалисты отмечают, что из-за изменения климата в северные районы постепенно перемещаются не только тигровые акулы, но и другие морские животные, включая больших белых акул и черных морских окуней. Ученые подчеркивают, что этот процесс является одним из важных изменений в морской экосистеме.