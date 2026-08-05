Опасная тигровая акула появилась в новом районе, удивив ученых

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Опасная тигровая акула появилась в новом районе, удивив ученых

Поимка тигровой акулы у побережья американского штата Массачусетс, где этот вид обычно не встречается, привлекла внимание ученых. Специалисты отмечают, что это может быть еще одним признаком изменений в морской экосистеме, вызванных потеплением океанских вод и изменением климата.

Происшествие случилось у берегов полуострова Кейп-Код. Братья Нейт и Нельсон Руэтты, живущие в Массачусетсе, во время ночной рыбалки с удивлением обнаружили, что пойманное на крючок животное оказалось тигровой акулой. По словам Нейта Руэтта, он сразу понял, к какому виду относится акула, увидев характерные поперечные полосы на ее теле. Позже они отпустили молодую акулу длиной около 1,5 метра обратно в море.

По словам специалистов, тигровые акулы обычно обитают в Карибском море и других тропических регионах. Они могут вырастать более чем до 4,5 метра в длину и весить до 635 килограммов. Этот вид считается одним из самых хищных среди морских акул, а взрослые особи могут представлять опасность для человека, хотя неспровоцированные нападения происходят крайне редко.

Мужчина ночью держит небольшую тигровую акулу на мелководье.

По словам научного сотрудника Бостонского аквариума Новой Англии Джона Чисхолма, в последние годы молодые тигровые акулы стали чаще встречаться в северных районах. Ученый объяснил это потеплением вод Атлантического океана и отметил, что в будущем этот регион может стать местом их размножения.

Специалисты отмечают, что из-за изменения климата в северные районы постепенно перемещаются не только тигровые акулы, но и другие морские животные, включая больших белых акул и черных морских окуней. Ученые подчеркивают, что этот процесс является одним из важных изменений в морской экосистеме.

МассачусетсКейп-КодБостонАквариум Новой Англии
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» редактор
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