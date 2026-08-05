Шоколад и радость: 106-летняя Эдит Хилл рассказала секрет долголетия

Когда 106-летнюю британку Эдит Хилл спросили о секрете долголетия, она дала очень простой ответ. По её словам, независимая жизнь, употребление шоколада и время для праздников помогли ей получать удовольствие от жизни.

Родившаяся в 1919 году Эдит стала свидетельницей Второй мировой войны и многих крупных исторических событий последующих лет. Несмотря на это, она считает, что одно из главных условий долголетия — ценить маленькие радости повседневной жизни.

Советы Эдит широко распространились в социальных сетях и привлекли внимание многих людей. По её мнению, для счастливой жизни не всегда нужны сложные правила. Иногда достаточно хорошего настроения, независимости и любимого сладкого.