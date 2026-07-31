ДС автомобиллари Буюк Британияда рекорд даражада кам сотилди

·0·Авто
ДС автомобиллари Буюк Британияда рекорд даражада кам сотилди

Франциянинг премиум автобренди ҳисобланган ДС Британия бозорида жиддий синовларни бошдан кечирмоқда, чунки жорий йилнинг биринчи ярмида мамлакатда атиги 112 та машина сотилган. Autocar нашри тарқатган маълумотларга кўра, бу кўрсаткич ўтган йилнинг мос давридаги 948 та автомобил рўйхатга олинганига нисбатан 88,19 фоизга камайганини кўрсатади. Мазкур кескин пасайиш бренднинг энг кўп сотиладиган модели саналган ДС 7 СУВ авлодларининг алмашиниш жараёни билан бевосита боғлиқ. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.

BMW X3 ва Mercedes-Benz GLC моделларига рақобат қилиш учун яратилган мазкур кроссовер ишлаб чиқаришининг якунланиши ва янги авлодга ўтиш босқичи сотувлар ҳажмига сезиларли даражада таъсир кўрсатди. Ўтган йили бренднинг Буюк Британиядаги умумий савдоси 1000 тадан сал кўпроқни ташкил этган бўлиб, шунинг деярли ярми айнан ушбу модел ҳиссасига тўғри келганди. Бироқ жорий йилда мазкур автомобилдан атиги икки дона рўйхатга олинди.

Янги моделлар ва бозор истиқболлари

Гарчи бу тушиш олдиндан режалаштирилган ўтиш даври натижаси сифатида кутилган бўлса-да, бренднинг келажаги учун янги Н°7 кроссовери ҳамда Н°3 хатчбекининг ўрни фавқулодда муҳим аҳамият касб этади. Компаниянинг бошқа қаторидаги автомобиллар ҳам савдо рейтингида пастлаб бормоқда. Хусусан, март ойидан буён Буюк Британия бозорида мавжуд бўлган янги Н°8 флагман модели дилерлик намойиш машиналарини қўшиб ҳисоблаганда атиги 70 та харидорга етказиб берилди.

Шунингдек, 3 кроссоверининг савдоси ўтган йилнинг биринчи ярмидаги 100 тадан ортиқ кўрсаткичдан жорий йилда 20 тадан камроққа тушиб кетди. 4 модели эса ўтган олти ой ичида 500 га яқин рўйхатга олишни қайд этган эди, бироқ уни янгиланган Н°4 автомобили алмаштиргач, янги версиядан атиги 43 та машина сотилди. Ушбу пасайишлар фонида янги авлод моделларининг бозорга кириб келиши компания учун ҳаётий заруратга айланмоқда.

Молиявий барқарорлик ва келажак режалари

ДС брендининг эгаси бўлган Stellantis концерни ҳар бир бренднинг молиявий кўрсаткичларини алоҳида ошкор этмагани сабабли, паст савдо ҳажми компаниянинг умумий даромадига қандай таъсир қилаётгани номаълумлигича қолмоқда. Шунга қарамай, ДС ўзини кичик иштирокчи сифатида кўрсатишига қарамай, гуруҳга фойда келтирувчи ишончли ҳиссачи эканини таъкидлаб келади. Агар бренд 4 ва 7 моделлари орқали эришган аввалги савдо суръатларини тиклай олмаса, унинг узоқ муддатли фаолиятини таъминлаш йўлида жиддий қийинчиликлар юзага келиши мумкин.

Аввалроқ Autocar нашрига берган интервюсида ДС бош директори Хавиер Peugeot 2024 ва 2025-йилларни бренд учун «ўтиш йиллари» деб атаган эди. Унинг сўзларига кўра, Н°8, Н°4 ҳамда Н°7 моделлари бозорга чиқарилгандан сўнг компания ўз молиявий ҳолатини мустаҳкамлаш имкониятига эга бўлади. Шунингдек, у ДС брендининг Буюк Британиядаги келажагига қатъий ижобий кўз билан қарашини ва уни фақатгина сотув ҳажми бўйича баҳоламаслик кераклигини, чунки у глобал миқёсда фойда келтирувчи бренд эканини алоҳида таъкидлаган.

ДСStellantisАвтомобилБританияКроссовер
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

BYD твердотел батареялар учун янги патент олдиBYD твердотел батареялар учун янги патент олдиБугун, 08:21BMW ходимларни қисқартириб, машиналар "миясини" Qualcommга топширадиBMW ходимларни қисқартириб, машиналар "миясини" Qualcommга топширадиБугун, 00:55Росатом универсал Войт платформасидаги янги электромобилларни намойиш этдиРосатом универсал Войт платформасидаги янги электромобилларни намойиш этдиКеча, 22:53Тенет T4 кроссовери ишлаб чиқарилиши тўхтатилдиТенет T4 кроссовери ишлаб чиқарилиши тўхтатилдиКеча, 17:22Россияда илк водород поэзди 2027 йилда қатновни бошлайдиРоссияда илк водород поэзди 2027 йилда қатновни бошлайдиКеча, 16:24Леман пойгасида аёллар: тарих ва замонавий ютуқларЛеман пойгасида аёллар: тарих ва замонавий ютуқларКеча, 16:20
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Кобалт савдосини жонлантириш учун кредит шартлари енгиллаштирилди
Кобалт савдосини жонлантириш учун кредит шартлари енгиллаштирилди
BYD бир марта қувватланишда 1000 км масофа босувчи янги аккумуляторни тақдим этди
BYD бир марта қувватланишда 1000 км масофа босувчи янги аккумуляторни тақдим этди
Chery электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Хитойда янги хавфсизлик даври
Chery электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Хитойда янги хавфсизлик даври
Niva двигатели тарихга айланди: Lada Niva Legend янги моторга ўтмоқда
Niva двигатели тарихга айланди: Lada Niva Legend янги моторга ўтмоқда
Toyota янгиланган Авалон седанини намойиш этди: Ташқи кўриниш ва техник хусусиятлар
Toyota янгиланган Авалон седанини намойиш этди: Ташқи кўриниш ва техник хусусиятлар
АҚШ бозорида сенсация: рекорд даражада арзон электромобил сотувга чиқди
АҚШ бозорида сенсация: рекорд даражада арзон электромобил сотувга чиқди
BYD Сеагулл ўлчамлари кескин катталашди: янги авлод Dolphin даражасига етди
BYD Сеагулл ўлчамлари кескин катталашди: янги авлод Dolphin даражасига етди
Lada Azimut кроссовери: 150 от кучига эга турбо мотор ва автомат узатмалар қутиси
Lada Azimut кроссовери: 150 от кучига эга турбо мотор ва автомат узатмалар қутиси