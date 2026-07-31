ДС автомобиллари Буюк Британияда рекорд даражада кам сотилди
Франциянинг премиум автобренди ҳисобланган ДС Британия бозорида жиддий синовларни бошдан кечирмоқда, чунки жорий йилнинг биринчи ярмида мамлакатда атиги 112 та машина сотилган. Autocar нашри тарқатган маълумотларга кўра, бу кўрсаткич ўтган йилнинг мос давридаги 948 та автомобил рўйхатга олинганига нисбатан 88,19 фоизга камайганини кўрсатади. Мазкур кескин пасайиш бренднинг энг кўп сотиладиган модели саналган ДС 7 СУВ авлодларининг алмашиниш жараёни билан бевосита боғлиқ. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.
BMW X3 ва Mercedes-Benz GLC моделларига рақобат қилиш учун яратилган мазкур кроссовер ишлаб чиқаришининг якунланиши ва янги авлодга ўтиш босқичи сотувлар ҳажмига сезиларли даражада таъсир кўрсатди. Ўтган йили бренднинг Буюк Британиядаги умумий савдоси 1000 тадан сал кўпроқни ташкил этган бўлиб, шунинг деярли ярми айнан ушбу модел ҳиссасига тўғри келганди. Бироқ жорий йилда мазкур автомобилдан атиги икки дона рўйхатга олинди.
Янги моделлар ва бозор истиқболлариГарчи бу тушиш олдиндан режалаштирилган ўтиш даври натижаси сифатида кутилган бўлса-да, бренднинг келажаги учун янги Н°7 кроссовери ҳамда Н°3 хатчбекининг ўрни фавқулодда муҳим аҳамият касб этади. Компаниянинг бошқа қаторидаги автомобиллар ҳам савдо рейтингида пастлаб бормоқда. Хусусан, март ойидан буён Буюк Британия бозорида мавжуд бўлган янги Н°8 флагман модели дилерлик намойиш машиналарини қўшиб ҳисоблаганда атиги 70 та харидорга етказиб берилди.
Шунингдек, 3 кроссоверининг савдоси ўтган йилнинг биринчи ярмидаги 100 тадан ортиқ кўрсаткичдан жорий йилда 20 тадан камроққа тушиб кетди. 4 модели эса ўтган олти ой ичида 500 га яқин рўйхатга олишни қайд этган эди, бироқ уни янгиланган Н°4 автомобили алмаштиргач, янги версиядан атиги 43 та машина сотилди. Ушбу пасайишлар фонида янги авлод моделларининг бозорга кириб келиши компания учун ҳаётий заруратга айланмоқда.
Молиявий барқарорлик ва келажак режалариДС брендининг эгаси бўлган Stellantis концерни ҳар бир бренднинг молиявий кўрсаткичларини алоҳида ошкор этмагани сабабли, паст савдо ҳажми компаниянинг умумий даромадига қандай таъсир қилаётгани номаълумлигича қолмоқда. Шунга қарамай, ДС ўзини кичик иштирокчи сифатида кўрсатишига қарамай, гуруҳга фойда келтирувчи ишончли ҳиссачи эканини таъкидлаб келади. Агар бренд 4 ва 7 моделлари орқали эришган аввалги савдо суръатларини тиклай олмаса, унинг узоқ муддатли фаолиятини таъминлаш йўлида жиддий қийинчиликлар юзага келиши мумкин.
Аввалроқ Autocar нашрига берган интервюсида ДС бош директори Хавиер Peugeot 2024 ва 2025-йилларни бренд учун «ўтиш йиллари» деб атаган эди. Унинг сўзларига кўра, Н°8, Н°4 ҳамда Н°7 моделлари бозорга чиқарилгандан сўнг компания ўз молиявий ҳолатини мустаҳкамлаш имкониятига эга бўлади. Шунингдек, у ДС брендининг Буюк Британиядаги келажагига қатъий ижобий кўз билан қарашини ва уни фақатгина сотув ҳажми бўйича баҳоламаслик кераклигини, чунки у глобал миқёсда фойда келтирувчи бренд эканини алоҳида таъкидлаган.
…