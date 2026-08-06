«Сказали, что у меня рак»: Азода откровенно рассказала на своей странице о причине операции и потере ребёнка

Певица Азода Юсупахмет откровенно рассказала в социальной сети, почему перенесла операцию в Турции. По её словам, во время беременности ей стало трудно дышать, и появились проблемы со здоровьем.

Азода рассказала, что обращалась не к одному, а к нескольким специалистам. Врачи заявили, что беременность может быть опасной для неё и ребёнка, и рекомендовали не рожать. Во время одного из обследований ей сказали, что у неё рак.

Певица вспомнила, что после этой новости пережила сильнейший эмоциональный удар, а её кровяное давление упало. Спустя некоторое время она также сообщила, что потеряла ребёнка.

Позже Азода отправилась в Турцию, где перенесла операцию под наблюдением местных врачей. По её словам, после обследований в Турции выяснилось, что поставленный ей в Узбекистане диагноз «рак» был ошибочным.