Пас Рахмоналиева сохранил надежду: «Сабах» проиграл в Дании

·73·Спорт
Пас Рахмоналиева сохранил надежду: «Сабах» проиграл в Дании

Полузащитник сборной Узбекистана Умарали Рахмоналиев отметился результативным действием в квалификации Лиги чемпионов. Его голевая передача спасла «Сабах» от более крупного поражения в непростом матче в Дании и сохранила команде шансы перед ответной игрой.

Азербайджанский клуб уступил «Орхусу» со счетом 1:2 в первом матче третьего квалификационного раунда. Рахмоналиев вышел в стартовом составе, провел на поле все 90 минут и ассистировал Велько Симичу.

Молодой нападающий «Орхуса» наказал дважды

Датчане открыли счет на 31-й минуте. 18-летний угандийский нападающий «Орхуса» Джеймс Богере воспользовался удобным моментом и вывел хозяев вперед.

Во втором тайме «Сабах» большими силами пошел вперед, стремясь сравнять счет. Однако на 63-й минуте Богере вновь оказался в центре внимания, забив свой второй гол в матче и второй мяч своей команды.

Молодой нападающий считается одним из перспективных футболистов, которым за короткое время удалось пробиться в основной состав «Орхуса». Летом 2026 года его окончательно перевели в первую команду клуба.

Рахмоналиев ответил через три минуты

После второго гола положение «Сабаха» заметно осложнилось. Однако гости не сдались и всего через три минуты сократили отставание.

На 66-й минуте Умарали Рахмоналиев добрался до штрафной площади соперника и сделал удобную передачу назад. Велько Симич точным ударом завершил атаку — 2:1.

Этот гол имел особое значение для «Сабаха». Поражение со счетом 0:2 значительно усложнило бы задачу в ответном матче. Гол Симича сохранил бакинскому клубу реальные шансы перед домашней игрой.

Полный матч — признак доверия тренера

Рахмоналиев вышел на поле с первой минуты и оставался на нем до финального свистка. В центре поля он активно участвовал в приеме мяча, ускорении атак и выходе из-под прессинга соперника.

22-летний узбекский футболист остается одним из основных полузащитников «Сабаха» в Лиге чемпионов. В официальных данных УЕФА он указан как игрок команды под номером 7.

Голевая передача стала для Рахмоналиева важным результативным действием на европейской арене. Особенно ценным его вклад выглядит на фоне отставания команды в два мяча: проявленная инициатива имеет большое психологическое значение перед ответной игрой.

Что потребуется в ответном матче?

Решающая встреча между командами состоится 11 августа на поле «Сабаха». Согласно календарю УЕФА, первые матчи третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов запланированы на 4–5 августа, а ответные — на 11 августа.

«Сабаху» необходимо победить минимум с разницей в два мяча, чтобы напрямую выйти в следующий раунд. Преимущество в один гол сравняет общий счет и может перевести противостояние в дополнительное время.

Ожидается, что бакинский клуб с первых минут ответной встречи завладеет инициативой. Однако чрезмерное увлечение атакой также опасно: быстрые контратаки «Орхуса» уже сказались в матче в Дании.

Путь в Лигу чемпионов еще не закрыт

«Сабах» начал европейский сезон-2026/27 с первого квалификационного раунда. Азербайджанский клуб сначала прошел валлийский «Нью-Сейнтс», а затем финский КуПС и добрался до третьего раунда.

Поражение в Дании не остановило этот успешный путь. Разница составляет всего один мяч, а ответная встреча пройдет на поле «Сабаха».

Именно это стало главным позитивным моментом после первого матча: несмотря на два пропущенных мяча, благодаря взаимодействию Рахмоналиева и Симича «Сабах» возвращается в Баку не с сухим поражением. Теперь этот один гол может изменить судьбу всей пары.

Лига чемпионов, третий квалификационный раунд

«Орхус» — «Сабах» — 2:1

Голы: Богере, 31, 63 — Симич, 66.

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Умарали РахмоналиевСабахОрхусДанияВелько Симич
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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