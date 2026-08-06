В Ташкентском Национальном парке утонула 4-летняя девочка

О гибели 4-летней девочки в результате утопления на территории Национального парка в Ташкенте сообщил пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Хаёт Шамсутдинов.

По предварительным данным, происшествие произошло 5 августа. Фарзона Рашидова вместе с сестрой и бабушкой отправилась в зону для купания в Национальном парке. Во время купания девочка утонула.

Сотрудники скорой медицинской помощи, незамедлительно прибывшие на место происшествия, оказали ей первую медицинскую помощь. Однако, несмотря на все предпринятые усилия, врачам не удалось спасти жизнь девочки.

Отмечается, что согласно справке, оформленной сотрудниками скорой помощи, на теле погибшей внешних телесных повреждений не обнаружено. В настоящее время по данному факту проводится проверка.