160 голов племенного крупного рогатого скота доставили из Бельгии в Андижан самолётом

·108·Узбекистан
160 голов племенного крупного рогатого скота доставили из Бельгии в Андижан самолётом

В Андижанскую область из Бельгии специальным грузовым самолётом доставили 160 голов племенного крупного рогатого скота. Животных, относящихся к известным симментальской и голштинской породам, перевозили на грузовом воздушном судне Boeing 747-400F.

Как сообщается, самолёт вылетел из бельгийского международного аэропорта Льеж и успешно приземлился в международном аэропорту Андижана. Этот рейс также стал знаковым для истории аэропорта: впервые здесь приняли крупный грузовой самолёт Boeing 747-400F.

Доставленный племенной крупный рогатый скот отличается высокой продуктивностью. В частности, симментальская порода ценится за высокую эффективность в производстве молока и мяса, а голштинская порода входит в число самых молочных пород крупного рогатого скота в мире. Специалисты отмечают, что эти породы имеют важное значение для повышения продуктивности животноводства и улучшения племенных характеристик.

АндижанБельгияBoeing 747-400F
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