Учёным удалось создать собак, не вызывающих аллергию

Учёные из США заявили о создании генетически модифицированных собак породы бигль, призванных снизить аллергические реакции у людей. Об этом сообщает Те Гуардиан.

Как выяснилось, специалисты компании Киндред Компанион Скиенкес отредактировали ген, ответственный за выработку белка Кан ф 1, который считается одной из основных причин аллергии на собак. По словам руководителя компании Мэтта Уокера, он уже более года живёт с одной из таких собак, и за это время у него не наблюдалось аллергических симптомов.

Вместе с тем исследователи пока не спешат называть этих собак полностью гипоаллергенными. Дело в том, что у некоторых людей аллергическая реакция может возникать и на другие белки собак. Учёные планируют в течение длительного времени регулярно наблюдать за состоянием здоровья и развитием генетически модифицированных биглей.