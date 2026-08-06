Пожар на рынке «Изза»: огнём охвачено 400 квадратных метров (видео)

В торговой зоне, известной в народе как рынок «Изза», в Зангиатинском районе Ташкентской области произошёл крупный пожар. Огонь охватил магазины, а поднявшийся густой дым был виден даже из отдалённых окрестностей.

Спасатели полностью ликвидировали пожар за один час 40 минут. В результате происшествия пострадала часть торговых объектов площадью 400 квадратных метров, однако среди граждан пострадавших не зарегистрировано.

Сообщение о пожаре поступило в 12:29

По данным Министерства по чрезвычайным ситуациям, 6 августа в 12:29 в дежурную часть поступило сообщение о пожаре в одном из магазинов, расположенных в махалле Токзор Зангиатинского района.

На место происшествия незамедлительно были направлены пожарно-спасательные расчёты. Сообщалось, что уже в первые минуты ситуация была взята под контроль, а сведений о пострадавших не поступало.

На кадрах, распространившихся в социальных сетях, видно, как огонь быстро распространяется в сторону торговых объектов, в том числе магазинов, продающих мебель. Территорию накрыл густой чёрный дым.

Огонь локализовали за один час 19 минут

Согласно последующей информации МЧС, пожар был локализован в 13:48. К этому времени удалось ограничить угрозу дальнейшего распространения огня на соседние торговые объекты.

Спасатели продолжали работы по полному тушению пожара ещё 21 минуту. В 14:09 было официально объявлено о полной ликвидации огня.

Таким образом, с момента первого сообщения о пожаре до его полного тушения прошёл один час 40 минут. В результате происшествия граждане с телесными повреждениями или погибшие не зарегистрированы.

Повреждено 400 квадратных метров торговой площади

По предварительным подсчётам, пожар охватил в общей сложности 400 квадратных метров магазинов. Под воздействием огня могли пострадать торговые здания, хранившиеся в них товары и другое имущество.

Однако точный размер материального ущерба пока не раскрывается. Ожидается, что будет предоставлена дополнительная информация о количестве торговых объектов, пострадавших полностью или частично.

На месте происшествия проводятся работы по ликвидации последствий пожара и обеспечению безопасности.

Причина пожара пока неизвестна

Министерство по чрезвычайным ситуациям пока не сообщило точную причину возникновения пожара. Специалисты изучат, где первоначально возник огонь, какие факторы повлияли на его быстрое распространение и соблюдались ли требования безопасности.

Окончательное заключение будет представлено после технических проверок. До этого нет оснований указывать неисправность электросети, неосторожность или другие версии в качестве точной причины пожара.

Несмотря на то что пожар на рынке «Изза» охватил большую площадь, самое главное — происшествие не привело к травмированию или гибели людей.

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