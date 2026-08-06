Сколько стоит приготовить 1 килограмм плова?

·126·Экономика
Сколько стоит приготовить 1 килограмм плова?

В Узбекистане рассчитали стоимость продуктов, необходимых для приготовления 1 килограмма плова в июле 2026 года, сообщило Государственное статистическое агентство.

Согласно данным, цены на необходимые для плова ингредиенты различаются в разрезе регионов. Самый высокий показатель зафиксирован в городе Ташкенте. В столице стоимость продуктов, необходимых для приготовления 1 килограмма плова, составила 128 730 сумов.

В Ферганской области этот показатель составил 125 283 сума, в Ташкентской области — 122 346 сумов, в Самаркандской области — 122 320 сумов. В Сурхандарьинской области стоимость необходимых продуктов оценили в 120 303 сума, в Кашкадарьинской — в 120 065 сумов, в Навоийской — в 119 331 сум.

В Бухарской области ингредиенты для 1 килограмма плова оценили в 118 694 сума, в Наманганской — в 118 315 сумов, в Джизакской — в 118 191 сум, в Хорезмской — в 117 907 сумов. В Андижанской области этот показатель составил 116 554 сума, в Сырдарьинской — 113 707 сумов.

Самая низкая стоимость зафиксирована в Республике Каракалпакстан. Там необходимые для приготовления 1 килограмма плова продукты оценили в 107 396 сумов.

В расчёте учитывались цены на подсолнечное масло, лук, говядину, морковь, рис «Лазер», нут, зиру и поваренную соль. В комитете напомнили, что эти цифры отражают только стоимость ингредиентов, а не продажную цену готового плова на рынке или в столовой.

УзбекистанТашкентСамаркандФерганаКаракалпакстан
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Объявлены курсы валют на 10 августаОбъявлены курсы валют на 10 августаСегодня, 18:088 августа ожидается рост курса доллара8 августа ожидается рост курса доллараСегодня, 11:39Объявлены курсы валют на 7 августаОбъявлены курсы валют на 7 августаВчера, 16:18Из каких стран Узбекистан в основном импортирует говядину?Из каких стран Узбекистан в основном импортирует говядину?Вчера, 12:597 августа ожидается повышение курса доллара7 августа ожидается повышение курса доллараВчера, 10:48Налоговые льготы для банков: что подорожает для населения?Налоговые льготы для банков: что подорожает для населения?Вчера, 10:10
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Экономика новости

Границы закрыты: Узбекистан и Пакистан выбрали путь в обход Афганистана
Границы закрыты: Узбекистан и Пакистан выбрали путь в обход Афганистана
Объявлены курсы валют на 4 августа
Объявлены курсы валют на 4 августа
Объявлены курсы валюat на 3 августа
Объявлены курсы валюat на 3 августа
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Кредиты под 10 процентов для птицеводства: вводится новый порядок
Кредиты под 10 процентов для птицеводства: вводится новый порядок
19,1 млн и 4,4 млн: разрыв в зарплатах в Узбекистане...
19,1 млн и 4,4 млн: разрыв в зарплатах в Узбекистане...
30 июля ожидается снижение курса доллара
30 июля ожидается снижение курса доллара
Объявлены курсы валют на 10 июля
Объявлены курсы валют на 10 июля