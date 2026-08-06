Сколько стоит приготовить 1 килограмм плова?

В Узбекистане рассчитали стоимость продуктов, необходимых для приготовления 1 килограмма плова в июле 2026 года, сообщило Государственное статистическое агентство.

Согласно данным, цены на необходимые для плова ингредиенты различаются в разрезе регионов. Самый высокий показатель зафиксирован в городе Ташкенте. В столице стоимость продуктов, необходимых для приготовления 1 килограмма плова, составила 128 730 сумов.

В Ферганской области этот показатель составил 125 283 сума, в Ташкентской области — 122 346 сумов, в Самаркандской области — 122 320 сумов. В Сурхандарьинской области стоимость необходимых продуктов оценили в 120 303 сума, в Кашкадарьинской — в 120 065 сумов, в Навоийской — в 119 331 сум.

В Бухарской области ингредиенты для 1 килограмма плова оценили в 118 694 сума, в Наманганской — в 118 315 сумов, в Джизакской — в 118 191 сум, в Хорезмской — в 117 907 сумов. В Андижанской области этот показатель составил 116 554 сума, в Сырдарьинской — 113 707 сумов.

Самая низкая стоимость зафиксирована в Республике Каракалпакстан. Там необходимые для приготовления 1 килограмма плова продукты оценили в 107 396 сумов.

В расчёте учитывались цены на подсолнечное масло, лук, говядину, морковь, рис «Лазер», нут, зиру и поваренную соль. В комитете напомнили, что эти цифры отражают только стоимость ингредиентов, а не продажную цену готового плова на рынке или в столовой.