Хулиан Альварес хочет продолжить карьеру именно в Барселоне

В самый разгар летнего трансферного окна будущее нападающего «Атлетико Мадрид» Хулиана Альвареса вошло в решающую стадию. По информации спортивного издания, каталонский клуб твердо верит в возможность подписать футболиста и поддерживает постоянный контакт с аргентинским форвардом. Об этом Goal.com сообщает .

Руководство «Барселоны» надеется, что заранее разработанная стратегия по трансферу принесет результат во время предсезонных сборов. Однако каталонцам придется подготовить серьезное финансовое предложение для «Атлетико Мадрид», который считает себя по праву разочарованным сложившейся ситуацией с игроком.

Встреча Диего Симеоне и Альвареса

В то время как переговоры на трансферном рынке, казалось, зашли в тупик, личная встреча главного тренера команды Диего Симеоне и Хулиана Альвареса рассматривается как важный шаг, способный изменить ситуацию. Ожидалось, что этот разговор внесет ясность во многие вопросы для обеих сторон.

Как подтвердило спортивное издание, футболист и тренер уже общались ранее. В частности, их личная встреча состоялась в июле в Майами. Тогда Диего Симеоне посетил расположение сборной Аргентины и провел время не только с сыном, но и с Хулианом Альваресом.

В настоящее время динамика летнего трансферного окна и законы рынка определяют судьбу этой сделки. Руководство «Барселоны» не отступает от своей позиции, а сам футболист хочет выступать за каталонцев, что еще больше обостряет ситуацию.

При этом мадридцы наверняка не станут легко отпускать своего лидера. Поэтому ожидается, что ближайшие недели станут самым жарким и непредсказуемым периодом на трансферном рынке.