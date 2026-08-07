Фрэнк Лебёф поставил перед Хаби Алонсо важную задачу

·53·Спорт
Фрэнк Лебёф поставил перед Хаби Алонсо важную задачу

Бывший защитник лондонского «Челси» Фрэнк Лебёф выдвинул перед новым главным тренером команды Хаби Алонсо серьёзное требование по обновлению вратарской позиции. В интервью ESPN легендарный футболист подчеркнул, что ошибки в игре Роберта Санчеса угрожают команде, и призвал испанского специалиста незамедлительно решить эту проблему. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Как известно, «Челси», неудачно проведший прошлый сезон и занявший десятое место в английской Премьер-лиге, начал кардинально менять состав в летнее трансферное окно. Летом клуб активно работал на трансферном рынке, подписав Моргана Роджерса за 117 миллионов фунтов стерлингов, а также Максанса Лакруа, Марко Палестру и Валентина Барко. Кроме того, для передачи опыта молодёжной команде были приглашены такие опытные футболисты, как Джордан Хендерсон и Дэнни Уэлбек.

Опытные футболисты и проблема вратарской линии

Бывший французский центральный защитник положительно оценил решение руководства «Челси» пригласить опытных игроков вроде Хендерсона и Уэлбека. По его мнению, такие футболисты смогут правильно направлять молодых партнёров в раздевалке и помогать им в сложных ситуациях. Также он отметил, что переход Лакруа, уже успевшего приобрести международный опыт, поможет укрепить линию обороны.

Однако, несмотря на позитивные изменения в составе, главная обеспокоенность Лебёфа по-прежнему связана с вратарской линией. По его словам, Роберт Санчес хорошо действует на линии ворот, но часто допускает ошибки при игре ногами, что вполне обоснованно тревожит болельщиков. Поэтому Хаби Алонсо должен решить вратарскую проблему как приоритетную задачу до начала сезона.

Избавление от лишних игроков и цели на сезон

Помимо вратарской проблемы, Фрэнк Лебёф обратил внимание на чрезмерно большую численность состава «Челси». По его словам, сейчас в клубе около 45 игроков, и для сохранения здоровой атмосферы в раздевалке необходимо продать или отдать в аренду как минимум 15 футболистов.

Специалист подчеркнул, что, хотя это может выглядеть необычно, такой шаг необходим для эффективной работы. Он также напомнил, что до закрытия трансферного окна клубу следует провести эту чистку состава, однако перед «аристократами» необходимо чётко поставить задачу войти в топ-5, который даёт путёвку в Лигу чемпионов.

ЧелсиХаби АлонсоФрэнк ЛебёфРоберт СанчесПремьер-лига
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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