Полузащитник «Манчестер Сити» Родри решил продолжить карьеру в каталонской «Барселоне» и отверг щедрое финансовое предложение «Реал Мадрида». Ожидается, что чемпион мира и игрок сборной Испании этим летом вернётся в Ла Лигу. Сейчас клубы ведут переговоры о трансферной сумме в размере 60 миллионов евро. Об этом Goal.com сообщает .

Как сообщает ВорлдСоккерТалк, мадридский клуб в последние недели провёл с футболистом масштабные переговоры по контракту. Президент «Реал Мадрида» Флорентино Перес и главный тренер лично активно работали над трансфером, однако предложение «Барселоны», поступившее в последний момент, изменило решение игрока.

Детали трансфера и заявление агента

Агент футболиста Пабло Баркеро подтвердил, что его клиент получил очень серьёзное предложение от столичного клуба. Он поблагодарил руководство «Реал Мадрида» за уважение и профессионализм, проявленные в ходе сложных переговоров.

По словам Баркеро, после чемпионата мира «Реал Мадрид» сделал Родри предложение, от которого невозможно было отказаться, представив все условия. Однако, несмотря на положительные переговоры, опытный полузащитник предпочёл другое предложение и сообщил мадридцам о своём решении.

«Манчестер Сити» и финансовые факторы

«Манчестер Сити», перешедший под руководство нового главного тренера Энцо Марески в чемпионате Англии, приложил все усилия, чтобы сохранить своего лидера. Однако манчестерский клуб оказался в сложном положении: Родри вступил в последний год действующего контракта и твёрдо намерен вернуться в Испанию.

В свою очередь, «Барселона» в последнее время рассталась с рядом высокооплачиваемых футболистов, создав значительный резерв в зарплатном фонде. Уход таких игроков, как Роберт Левандовски, Марк-Андре тер Стеген и Маркус Рэшфорд, позволил каталонцам получить финансовую возможность подписать звезду уровня Родри.