Xiaomi представила новый водонагреватель на 80 литров

·123·Технологии
Xiaomi представила новый водонагреватель на 80 литров

Xiaomi начала предварительные продажи на китайском рынке нового умного водонагревателя Mijia Смарт Электрик Ватер Хеатер Pro с широкими функциональными возможностями. По данным иксбт.ком, устройство с общим объёмом 80 литров привлекает внимание способностью обеспечивать до 1120 литров горячей воды благодаря технологии непрерывного нагрева и смешивания. Этот показатель ровно в 14 раз превышает номинальный объём устройства и считается достаточным для последовательного принятия душа несколькими членами семьи. Об этом Иксбт.ком сообщает .

Водонагреватель нового поколения оснащён двухсекционным баком с двумя независимыми секциями и мощным нагревателем мощностью 3300 В. В зависимости от потребностей пользователи могут включить только одну секцию для более быстрого нагрева воды либо активировать обе секции одновременно для длительного использования и получения большого объёма воды. Устройство имеет компактную конструкцию, а толщина корпуса составляет 320 мм.

Передовые системы очистки и защиты

Производитель предусмотрел надёжные меры защиты, чтобы обеспечить длительный срок службы устройства. Система Mijia Ревитализинг Пурифйинг Боттле выделяет специальные вещества, предотвращающие образование отложений, а её эффективность достигает 98,3%. Кроме того, антибактериальная технология на основе ионов серебра позволяет очищать воду на 99,99%.

По заявлению компании, благодаря этим технологиям бак не нуждается в регулярной очистке, а необходимость периодической замены магниевого анода отпадает. В устройстве также предусмотрен необычный «минеральный» режим душа: он добавляет в воду стронций и цинк, делая жёсткую воду более мягкой и комфортной для кожи.

Цена и условия продаж

Умный водонагреватель поддерживает экосистему Xiaomi HyperOS Коннект. Это позволяет пользователям удалённо включать и настраивать устройство, а также добавлять его в автоматизированные сценарии. Устройство выходит на рынок на следующих основных условиях:

  • Рекомендованная начальная цена: 2499 юаней (примерно 370 долларов)
  • Акционная цена в период предварительных продаж: 2299 юаней (340 долларов)
  • Минимальная цена с государственной субсидией: 1954,15 юаня (290 долларов)
  • Дата начала полноценных продаж: 13 августа
На этот водонагреватель Xiaomi предоставляет пятилетнюю гарантию. Кроме того, для обеспечения безопасности устройства компания обязуется бесплатно заменить его, если в течение восьми лет будет обнаружена протечка бака.

XiaomiВодонагревательУмные ТехнологииMijiaБытовая Техника
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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