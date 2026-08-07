Xiaomi представила новый водонагреватель на 80 литров

Xiaomi начала предварительные продажи на китайском рынке нового умного водонагревателя Mijia Смарт Электрик Ватер Хеатер Pro с широкими функциональными возможностями. По данным иксбт.ком, устройство с общим объёмом 80 литров привлекает внимание способностью обеспечивать до 1120 литров горячей воды благодаря технологии непрерывного нагрева и смешивания. Этот показатель ровно в 14 раз превышает номинальный объём устройства и считается достаточным для последовательного принятия душа несколькими членами семьи. Об этом Иксбт.ком сообщает .

Водонагреватель нового поколения оснащён двухсекционным баком с двумя независимыми секциями и мощным нагревателем мощностью 3300 В. В зависимости от потребностей пользователи могут включить только одну секцию для более быстрого нагрева воды либо активировать обе секции одновременно для длительного использования и получения большого объёма воды. Устройство имеет компактную конструкцию, а толщина корпуса составляет 320 мм.

Передовые системы очистки и защиты

Производитель предусмотрел надёжные меры защиты, чтобы обеспечить длительный срок службы устройства. Система Mijia Ревитализинг Пурифйинг Боттле выделяет специальные вещества, предотвращающие образование отложений, а её эффективность достигает 98,3%. Кроме того, антибактериальная технология на основе ионов серебра позволяет очищать воду на 99,99%.

По заявлению компании, благодаря этим технологиям бак не нуждается в регулярной очистке, а необходимость периодической замены магниевого анода отпадает. В устройстве также предусмотрен необычный «минеральный» режим душа: он добавляет в воду стронций и цинк, делая жёсткую воду более мягкой и комфортной для кожи.

Цена и условия продаж

Умный водонагреватель поддерживает экосистему Xiaomi HyperOS Коннект. Это позволяет пользователям удалённо включать и настраивать устройство, а также добавлять его в автоматизированные сценарии. Устройство выходит на рынок на следующих основных условиях:

Рекомендованная начальная цена: 2499 юаней (примерно 370 долларов)

Акционная цена в период предварительных продаж: 2299 юаней (340 долларов)

Минимальная цена с государственной субсидией: 1954,15 юаня (290 долларов)

Дата начала полноценных продаж: 13 августа

На этот водонагреватель Xiaomi предоставляет пятилетнюю гарантию. Кроме того, для обеспечения безопасности устройства компания обязуется бесплатно заменить его, если в течение восьми лет будет обнаружена протечка бака.