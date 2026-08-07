В Узбекистане число невест, которые старше женихов, превысило 11 тысяч: рейтинг регионов

В Узбекистане фиксируются своеобразные показатели в традициях создания семьи. Согласно последним официальным данным, опубликованным Национальным комитетом по статистике, в 2025 году в стране было зарегистрировано 11 040 браков, в которых возраст невесты превышал возраст жениха.

Эти показатели семей, зарегистрированных государством, наглядно демонстрируют тенденции брачного возраста в обществе и различия в разрезе регионов.

Ташкент лидирует, меньше всего — в Сырдарьинской области

Согласно статистическим данным, по числу семей, в которых невеста старше жениха, столица Toshkent значительно опережает остальные регионы.

Показатели в разрезе регионов (рейтинг):

Toshkent shahri — 1 809 браков Xorazm viloyati — 1 066 Qashqadaryo viloyati — 995 Buxoro viloyati — 979 Samarqand viloyati — 967 Toshkent viloyati — 928 Surxondaryo viloyati — 850 Qoraqalpog‘iston Respublikasi — 772 Farg‘ona viloyati — 715 Namangan viloyati — 509 Andijon viloyati — 486 Jizzax viloyati — 373 Navoiy viloyati — 351 Sirdaryo viloyati — 240

Социально-демографическая картина

Цифры показывают, что в крупных и более урбанизированных регионах относительно чаще регистрировались браки, в которых невеста старше жениха. В частности, Toshkent shahri, Xorazm, Qashqadaryo и Buxoro viloyati занимают первые строки этого списка.

По данным Статкомитета, эта информация сформирована на основе браков, официально зарегистрированных органами ЗАГС в течение 2025 года.

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