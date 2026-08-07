В Узбекистане число невест, которые старше женихов, превысило 11 тысяч: рейтинг регионов

·162·Общество
В Узбекистане число невест, которые старше женихов, превысило 11 тысяч: рейтинг регионов

В Узбекистане фиксируются своеобразные показатели в традициях создания семьи. Согласно последним официальным данным, опубликованным Национальным комитетом по статистике, в 2025 году в стране было зарегистрировано 11 040 браков, в которых возраст невесты превышал возраст жениха.

Эти показатели семей, зарегистрированных государством, наглядно демонстрируют тенденции брачного возраста в обществе и различия в разрезе регионов.

Ташкент лидирует, меньше всего — в Сырдарьинской области

Согласно статистическим данным, по числу семей, в которых невеста старше жениха, столица Toshkent значительно опережает остальные регионы.

Показатели в разрезе регионов (рейтинг):

  1. Toshkent shahri — 1 809 браков

  2. Xorazm viloyati — 1 066

  3. Qashqadaryo viloyati — 995

  4. Buxoro viloyati — 979

  5. Samarqand viloyati — 967

  6. Toshkent viloyati — 928

  7. Surxondaryo viloyati — 850

  8. Qoraqalpog‘iston Respublikasi — 772

  9. Farg‘ona viloyati — 715

  10. Namangan viloyati — 509

  11. Andijon viloyati — 486

  12. Jizzax viloyati — 373

  13. Navoiy viloyati — 351

  14. Sirdaryo viloyati — 240

Социально-демографическая картина

Цифры показывают, что в крупных и более урбанизированных регионах относительно чаще регистрировались браки, в которых невеста старше жениха. В частности, Toshkent shahri, Xorazm, Qashqadaryo и Buxoro viloyati занимают первые строки этого списка.

По данным Статкомитета, эта информация сформирована на основе браков, официально зарегистрированных органами ЗАГС в течение 2025 года.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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