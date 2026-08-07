В Узбекистане число невест, которые старше женихов, превысило 11 тысяч: рейтинг регионов
В Узбекистане фиксируются своеобразные показатели в традициях создания семьи. Согласно последним официальным данным, опубликованным Национальным комитетом по статистике, в 2025 году в стране было зарегистрировано 11 040 браков, в которых возраст невесты превышал возраст жениха.
Эти показатели семей, зарегистрированных государством, наглядно демонстрируют тенденции брачного возраста в обществе и различия в разрезе регионов.
Ташкент лидирует, меньше всего — в Сырдарьинской области
Согласно статистическим данным, по числу семей, в которых невеста старше жениха, столица Toshkent значительно опережает остальные регионы.
Показатели в разрезе регионов (рейтинг):
Toshkent shahri — 1 809 браков
Xorazm viloyati — 1 066
Qashqadaryo viloyati — 995
Buxoro viloyati — 979
Samarqand viloyati — 967
Toshkent viloyati — 928
Surxondaryo viloyati — 850
Qoraqalpog‘iston Respublikasi — 772
Farg‘ona viloyati — 715
Namangan viloyati — 509
Andijon viloyati — 486
Jizzax viloyati — 373
Navoiy viloyati — 351
Sirdaryo viloyati — 240
Социально-демографическая картина
Цифры показывают, что в крупных и более урбанизированных регионах относительно чаще регистрировались браки, в которых невеста старше жениха. В частности, Toshkent shahri, Xorazm, Qashqadaryo и Buxoro viloyati занимают первые строки этого списка.
По данным Статкомитета, эта информация сформирована на основе браков, официально зарегистрированных органами ЗАГС в течение 2025 года.
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