Узбекистан стал лидером Центральной Азии по доходам от туризма

·62·Узбекистан
Узбекистан стал лидером Центральной Азии по доходам от туризма

Согласно отчёту Всемирного совета по путешествиям и туризму (WTTC), в Центральной Азии туристическая отрасль развивается стремительными темпами. При этом Узбекистан занял первое место в регионе по доходам от туризма и был признан одной из стран, привлекающих наибольшее количество туристов.

В отчёте отмечается, что в 2024 году Узбекистан получил от туризма 3,5 миллиарда долларов дохода. Для сравнения, в Казахстане этот показатель составил 2,6 миллиарда долларов.

Кроме того, среди зарубежных поездок граждан стран Центральной Азии Узбекистан остаётся одним из самых популярных направлений. На его долю пришлось около 25 процентов выездного туризма в регионе.

Эксперты отмечают, что этому способствуют такие исторические города, как Самарканд, Бухара и Хива, богатое культурное наследие, паломнический туризм, современные гостиницы, а также развитая инфраструктура, созданная для туристов.

Кроме того, согласно данным WTTC, в 2025 году рост туризма в экономике Центральной Азии достиг 17,7 процента, что стало одним из самых высоких показателей в мире. Это свидетельствует о том, что туризм в регионе становится одним из важных двигателей экономического развития.

УзбекистанКазахстанСамаркандБухараХива
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