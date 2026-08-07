Манчестер Сити готов отклонить предложение Барселоны по трансферу Родри

Одна из самых громких сделок летнего трансферного окна между действующим грандом английской Премьер-лиги и одним из ведущих клубов Европы набирает обороты. По информации издания SPORT, Манчестер Сити твердо намерен отклонить первое официальное предложение Барселоны по полузащитнику Родри. Несмотря на то что испанский футболист согласился перейти в каталонский клуб и одобрил проект главного тренера Ханси Флика, между клубами по-прежнему сохраняются значительные разногласия в финансовых вопросах. Об этом сообщает Goal.com сообщает об этом.

Как стало известно, руководство Барселоны начало переговоры с Манчестер Сити о приобретении опытного хавбека и весьма оптимистично оценивает шансы на успешное завершение трансфера. Первое предложение каталонцев включает гарантированную выплату в размере 45 миллионов евро и еще 15 миллионов евро в виде бонусов. Однако Манчестер Сити твердо требует за своего лидера 65 миллионов евро и не намерен уступать ни цента.

Фактор Ханси Флика и отказ Реал Мадрида

Переговоры между Родри и Барселоной резко ускорились после личного вмешательства немецкого специалиста Ханси Флика. На прошлой неделе тренер связался с футболистом по телефону и рассказал ему о своих планах относительно его будущего в Каталонии. Этот разговор сыграл решающую роль в принятии окончательного решения футболистом, который предпочел продолжить карьеру именно в Барселоне.

В то же время шансы Реал Мадрида в этой борьбе заметно снизились. Изначально королевский клуб также претендовал на Родри, однако его предложение в размере 40 миллионов евро не вызвало серьезного интереса у футболиста и его представителей. Агент игрока Пабло Баркеро в интервью радиостанции Эль-Ларгеро объяснил ситуацию следующим образом: &куот;Реал Мадрид поступил достойно и заслуживает уважения, поэтому Родри открыто сообщил клубу, что решил перейти в Барселону&куот;.

Дальнейшая судьба трансфера и позиции сторон

Руководство Манчестер Сити обычно не препятствует уходу футболистов, которые хотят покинуть клуб по собственной инициативе. Однако английский клуб намерен не допустить занижения стоимости 30-летнего игрока. Если спортивный директор Барселоны Деку и руководство клуба не смогут полностью удовлетворить финансовые требования англичан, трансфер может сорваться, а другие претенденты вновь вступят в борьбу.

Тем временем Родри и его представители полностью согласовали условия личного контракта с каталонским клубом. Теперь все зависит от того, сможет ли руководство Барселоны принять финансовые условия, выдвинутые Манчестер Сити. Ожидается, что этот трансфер останется одной из главных интриг европейского футбола до закрытия зимнего или летнего трансферного окна.