В Лондоне воры вырвали банкомат и увезли его с помощью автомобиля

В социальных сетях активно обсуждают видео ограбления, произошедшего в Лондоне. На кадрах мужчина в чёрной одежде с капюшоном и серых брюках привязывает к банкомату длинную верёвку. Второй конец верёвки закреплён на автомобиле.

После этого автомобиль трогается с места и с силой вырывает банкомат. Воры протащили банкомат за машиной и быстро скрылись с места происшествия.

Как сообщает издание Хабер, правоохранительные органы начали расследование произошедшего. В настоящее время изучаются записи камер наблюдения, ведутся оперативно-розыскные мероприятия по установлению и задержанию подозреваемых.