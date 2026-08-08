«Революция» на рынке недвижимости: деятельность риелторов будет взята под контроль

·65·Узбекистан
«Революция» на рынке недвижимости: деятельность риелторов будет взята под контроль

В Узбекистане принят новый закон «О риелторской деятельности», регулирующий рынок недвижимости и закрепляющий в правовом порядке деятельность участников отрасли.

Этим важным документом установлен ряд новых правовых механизмов, включая обеспечение прозрачности работы риелторов и агентов по недвижимости, внедрение Единого реестра и инновационной системы мультилистинга.

Государственный контроль и квалификационный сертификат: кто может заниматься риелторской деятельностью?

В соответствии с новым законом Агентство по управлению государственными активами (Davaktiv) определено единым уполномоченным государственным органом в сфере риелторской деятельности.

Отныне для желающих работать в этой сфере вводятся строгие и четкие требования:

  • Успешное завершение специальной учебной программы;

  • Сдача квалификационного экзамена;

  • Наличие специального квалификационного сертификата со штрихкодом.

Важная деталь: Риелторские организации и агенты по недвижимости получают право официально осуществлять деятельность с даты их включения в Единый реестр. В этом электронном реестре открыто и прозрачно размещается вся информация о риелторах, агентах, профессиональных общественных объединениях и их деятельности.

Спектр риелторских услуг и система «Единого окна»

В новом документе обозначены конкретные границы и спектр риелторских услуг. К ним относятся посредничество при совершении сделок с объектами недвижимости (риелторская деятельность), организация торгов, доверительное управление имуществом, а также оказание информационных, консультационных и рекламных услуг.

Кроме того, частным сектором будет создана единая система мультилистинга. Эта современная платформа позволит:

  • Оказывать услуги по принципу «единого окна»;

  • Ускорить электронный обмен информацией и данными;

  • Значительно упростить взаимодействие между участниками рынка, покупателями и продавцами.

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УзбекистанДавактив
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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