Большая новость: дела о нарушениях будут полностью переведены в электронный формат

·69·Узбекистан
Большая новость: дела о нарушениях будут полностью переведены в электронный формат

В Узбекистане кардинально обновляется порядок оформления и рассмотрения административных дел, связанных с нарушениями правил дорожного движения, а также уведомления о штрафах. Согласно проекту новой инструкции, подготовленному Министерством внутренних дел, человеческий фактор в этой сфере будет сведен к минимуму, а система полностью цифровизирована.

Новый порядок направлен на создание удобств для граждан, сокращение бюрократии и обеспечение прозрачности процессов.

«Экстерриториальность» и «Единое окно»: как будут работать новые принципы?

Согласно проекту документа, в системе обращений граждан и юридических лиц будут внедрены три важных подхода:

  • Принцип «экстерриториальности»: отныне обращения и жалобы по административным делам можно будет подавать в любом территориальном центре страны (то есть независимо от того, в какой области произошло нарушение);

  • Система «Единое окно»: рассмотрение всех соответствующих услуг и заявлений будет осуществляться через единую точку;

  • Подход «Open space»: будет налажен прием граждан в открытой и свободной от барьеров среде.

Все документы будут переведены в модуль «Административная практика»

Согласно инструкции, все административные дела, связанные с нарушениями, будут вестись исключительно в электронной форме через модуль «Административная практика» Единой автоматизированной информационной системы Службы безопасности дорожного движения (YHXX) МВД.

Кроме того, в целях ускорения судебных процессов и прекращения бумажной волокиты материалы дел, вещественные и цифровые доказательства также будут направляться в судебные органы в электронном виде.

Планшеты, отпечатки пальцев и SMS-уведомления

Система работы сотрудников YPX и механизм подтверждения документов также будут обновлены:

  1. Использование планшетов: оформление нарушений на месте будет осуществляться с помощью планшетов.

  2. Электронная подпись и отпечаток пальца: электронные протоколы будут подтверждаться графической подписью или отпечатком пальца (биометрией).

  3. Современное оповещение: постановления и уведомления будут направляться гражданам через мобильные приложения, SMS-сообщения, а также личные кабинеты на Едином портале интерактивных государственных услуг (YAIDXP).

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УзбекистанМинистерство внутренних делСлужба безопасности дорожного движения
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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