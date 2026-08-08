Романтический поступок жениха по отношению к невесте под песню Озодбек Назарбеков восхитил всех (видео)

Свадьба Азизбек, сына актрисы и ведущей Райхон Уласенова, состоялась 7 августа в банкетном зале Яккасарой. В социальных сетях распространяются интересные видео с роскошной свадьбы.

На свадьбе выступили многие известные артисты, подарив гостям незабываемое настроение. В частности, участие приняли Райхон, Дилсо‘з, Умидаксон, Малика Равшанова, Дилноза Кубаева, Феруза Норматова, Хуснора, Ситора Фармонова, Шоксрухксон, Асал Шодиева, Ра’но Шодиева, Зиёда, Фаррух Зокиров, а также министр культуры Озодбек Назарбеков. Ведущими свадьбы стали Нилуфар Сотиболдиева и Даврон Кабулов.

В ходе торжества звучали знакомые многим зажигательные песни, создавая для гостей приподнятое настроение. Одним из неожиданных моментов вечера стало появление на сцене Озодбек Назарбеков.

Он исполнил песню «Мени кучлирок сев», ставшую популярной благодаря клипу, в котором главную роль сыграла Райхон Уласенова. Когда прозвучала эта композиция, Райхон Уласенова танцевала со своим супругом, а другие гости — со своими парами.

Однако в этот момент всеобщее внимание привлекли действия жениха Азизбек. На видео он увлечённо поёт песню, с любовью смотрит на невесту Азизаксон, приглашает её на танец и танцует вместе с ней.

Отношение жениха к невесте понравилось и пользователям социальных сетей. В комментариях отмечалось, что он явно очень сильно любит свою избранницу, а также звучали искренние пожелания: «Пусть всем девушкам будет суждено быть любимыми так же».

Подписчики пожелали молодожёнам счастья, любви и гармоничной семейной жизни, а также выразили надежду, что их семейная жизнь всегда будет наполнена такими радостными и трогательными моментами.