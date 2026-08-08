Романтический поступок жениха по отношению к невесте под песню Озодбек Назарбеков восхитил всех (видео)

·519·Культура
Романтический поступок жениха по отношению к невесте под песню Озодбек Назарбеков восхитил всех (видео)

Свадьба Азизбек, сына актрисы и ведущей Райхон Уласенова, состоялась 7 августа в банкетном зале Яккасарой. В социальных сетях распространяются интересные видео с роскошной свадьбы.

На свадьбе выступили многие известные артисты, подарив гостям незабываемое настроение. В частности, участие приняли Райхон, Дилсо‘з, Умидаксон, Малика Равшанова, Дилноза Кубаева, Феруза Норматова, Хуснора, Ситора Фармонова, Шоксрухксон, Асал Шодиева, Ра’но Шодиева, Зиёда, Фаррух Зокиров, а также министр культуры Озодбек Назарбеков. Ведущими свадьбы стали Нилуфар Сотиболдиева и Даврон Кабулов.

В ходе торжества звучали знакомые многим зажигательные песни, создавая для гостей приподнятое настроение. Одним из неожиданных моментов вечера стало появление на сцене Озодбек Назарбеков.

Он исполнил песню «Мени кучлирок сев», ставшую популярной благодаря клипу, в котором главную роль сыграла Райхон Уласенова. Когда прозвучала эта композиция, Райхон Уласенова танцевала со своим супругом, а другие гости — со своими парами.

Однако в этот момент всеобщее внимание привлекли действия жениха Азизбек. На видео он увлечённо поёт песню, с любовью смотрит на невесту Азизаксон, приглашает её на танец и танцует вместе с ней.

Отношение жениха к невесте понравилось и пользователям социальных сетей. В комментариях отмечалось, что он явно очень сильно любит свою избранницу, а также звучали искренние пожелания: «Пусть всем девушкам будет суждено быть любимыми так же».

Подписчики пожелали молодожёнам счастья, любви и гармоничной семейной жизни, а также выразили надежду, что их семейная жизнь всегда будет наполнена такими радостными и трогательными моментами.

Озодбек НазарбековРайхон УласеноваЯккасарайАзизбек
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Charos
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Имрон похудел на 27 килограммов: «Теперь я спокойно двигаюсь на сцене» (видео)Имрон похудел на 27 килограммов: «Теперь я спокойно двигаюсь на сцене» (видео)Сегодня, 13:55Шахзода вернулась к творчеству: представлена песня «Восхищайся, жизнь одна» (аудио)Шахзода вернулась к творчеству: представлена песня «Восхищайся, жизнь одна» (аудио)Сегодня, 13:39Скандал вокруг звезды сериала «Ералтı»: отец 17-летней актрисы подал жалобуСкандал вокруг звезды сериала «Ералтı»: отец 17-летней актрисы подал жалобуСегодня, 12:47На свадьбе сына Райхон УласеновойНа свадьбе сына Райхон УласеновойСегодня, 12:42Озодбек Назарбеков спел дуэтом по просьбе молодого творца (видео)Озодбек Назарбеков спел дуэтом по просьбе молодого творца (видео)Сегодня, 09:55Церемония разрезания торта на свадьбе сына Райхон Уласеновой (видео)Церемония разрезания торта на свадьбе сына Райхон Уласеновой (видео)Сегодня, 09:37
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Культура новости

Асаль Шодиева удивила поклонников образом Нины из фильма «Кавказская пленница»
Асаль Шодиева удивила поклонников образом Нины из фильма «Кавказская пленница»
Шохрух Мирзо и Ойшахон впервые стали родителями
Шохрух Мирзо и Ойшахон впервые стали родителями
Традиция вручения цветов матерям и подбрасывание жениха на свадьбе Аббосбека Файзуллаева привлекла внимание (видео)
Традиция вручения цветов матерям и подбрасывание жениха на свадьбе Аббосбека Файзуллаева привлекла внимание (видео)
Появились первые кадры со свадьбы Аббосбека Файзуллаева (видео)
Появились первые кадры со свадьбы Аббосбека Файзуллаева (видео)
Дуэт Юлдуз Турдиевой и афганского певца Кайса Ульфата снова в центре внимания (видео)
Дуэт Юлдуз Турдиевой и афганского певца Кайса Ульфата снова в центре внимания (видео)
Брат Абдукодира Ҳусанова оказался в центре внимания из-за видео со свадьбы
Брат Абдукодира Ҳусанова оказался в центре внимания из-за видео со свадьбы
Появились видео с «куёв навкар» Аббосбека Файзуллаева (видео)
Появились видео с «куёв навкар» Аббосбека Файзуллаева (видео)
Шахло Салаева и Вейсел Дулгер рассказали, где будут жить после свадьбы
Шахло Салаева и Вейсел Дулгер рассказали, где будут жить после свадьбы